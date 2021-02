Superprestige Gieten verplaatst naar 3 oktober

Oorspronkelijk zou de veldritwedstrijd in Gieten plaatsvinden op 10 oktober, maar vanwege wereldbekerwedstrijden in Amerika op 10 en 17 oktober is er voor gekozen om de wedstrijd te verplaatsen. Dit was mogelijk na overleg met de Hondsrug Classic, die op 3 oktober gepland stond. Deze MTB-klassieker is echter verplaatst naar 26 september.

Door deze verplaatsingen kan de Ronde van Drenthe op 9 en 10 oktober worden georganiseerd. Hiervoor moet de UCI nog wel akkoord geven.

In het nieuwe seizoen zal Gieten de eerste grote categorie 1 wedstrijd in Nederland zijn. Gieten is de eerste grote wedstrijd van het seizoen in Europa. Op de kalender worden nog de Belgische wedstrijden toegevoegd.