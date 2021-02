Coronacijfers: 108 nieuwe Drentse coronabesmettingen

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 108 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er fors minder dan gisteren, toen er 184 besmettingen werden geregistreerd.

In de gemeente Emmen is één persoon overleden aan corona. Bij de gemeenten Coevorden, Emmen en Midden-Drenthe is bij iedere gemeente één persoon opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Emmen (37), gevolgd door Hoogeveen (12), Coevorden en Emmen (beiden 11). In Westerveld zijn geen nieuwe besmettingen gemeld.

Coronacijfers 14 februari

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 896 (+4) 5 15 Assen 2045 (+11) 38 12 Borger-Odoorn 976 (+4) 18 12 Coevorden 1824 (+11) 41 (+1) 24 Emmen 5116 (+37) 87 (+1) 55 (+1) Hoogeveen 3111 (+12) 54 37 Meppel 1406 (+4) 20 24 Midden-Drenthe 1229 (+8) 21 (+1) 23 Noordenveld 836 (+7) 14 20 Tynaarlo 948 (+6) 15 20 Westerveld 527 12 11 De Wolden 1121 (+3) 23 19 Onbekend 40 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn landelijk 3497 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 4229, al is dat aantal bijgesteld naar 4204. De cijfers op zondag zijn vaak lager dan op de overige dagen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.729 meldingen van positieve tests, dat is een gemiddelde van 3390 per etmaal. Dat cijfer ligt lager dan in de voorgaande weken, maar is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten afgelopen zondag. Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Ook in de dagen erna waren veel teststraten nog dicht. Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 23. Dat is fors lager dan de voorgaande dagen, toen er 66 (vrijdag) en 67 (zaterdag) werden gemeld. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd.