Liefde, muziek en tranen op Valentijnsdag: 'We houden van elkaar, dan laat je elkaar toch niet in de steek?'

"Vind je hem geen knapperd?", antwoordt Jannie Stuiver ietwat giechelend op de vraag wat er zo leuk is aan haar man. Nog altijd zijn ze verliefd.

Dankbaar

"Nou, de meesten halen het niet. Dus we zijn heel dankbaar", vertelt Jannie Stuiver. Zestig jaar is natuurlijk een flinke liefdesmijlpaal, al is het volgens mevrouw Stuiver hartstikke logisch dat ze nog altijd bij haar man is. "Hij is gewoon heel lief en goed voor me." Ook Job Stuiver hoeft niet lang na te denken over waarom zijn vrouw zoveel voor hem betekent. "Nou, ze is er altijd voor me."

Is het dan altijd pais en vree bij het echtpaar Stuiver? "Nou nee, we kibbelen natuurlijk ook wel eens wat", lacht mevrouw Stuiver. "Maar dat moet kunnen, toch? Als je het ook altijd maar weer goedmaakt." Verder is het volgens meneer Stuiver belangrijk om elkaar af en toe los te laten. "We hebben allebei hobby's en dat soort dingen, we hebben niet dat we elkaar steeds claimen. Ieder gaat mooi z'n eigen weg."

Drenthe vierde vandaag de liefde tijdens Valentijnsdag:

Ramblin' Boots

Behalve in Klazienaveen werd ook in Nieuw-Schoonebeek de liefde op een bijzondere manier gevierd. De band Ramblin' Boots stond vanochtend als verrassing op de stoep bij Simon en Melissa Gels. "Ik dacht: wat is dit?", aldus een verbaasde Simon Gels. Zijn vriendin had de verrassing geregeld door te reageren op een Valentijnsactie van RTV Drenthe op Facebook.

"Ik dacht, hier moet ik op reageren. Mijn schoonzusje en zwager gingen trouwen in januari, daar konden we vanwege corona niet bij zijn. Daar zou Ramblin' Boots optreden en mijn man zei: die muziek vind ik zo leuk. Dus toen ik de oproep zag dacht ik meteen: dit moet ik doen", vertelt Melissa Gels.

De band Ramblin' Boots op de stoep bij Simon en Melissa Gels:

Ramblin' Boots verrast een verliefd stel in Nieuw-Schoonebeek (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Waarom Simon volgens Melissa deze verrassing verdient? "Hij is een superlieve vader voor onze dochter. En ook omdat ik in een jaar tijd zestig kilo ben afgevallen, daar heeft hij mij altijd in gesteund. Dat vind ik echt geweldig." Haar man was vooral overdonderd door de verrassing, ook zag Melissa ietwat vochtige ogen bij hem. "Ja, dit was echt een heel mooie verrassing. Die kwam wel goed aan", aldus Simon Gels.

En tja, als de een stiekem een verrassing regelt voor de ander, dan kan het nog wel eens voorkomen dat je het ongemakkelijke gevoel krijgt dat je misschien toch ook iets had moeten regelen. "Hoe ik hier overheen ga komen? Tja, dat wordt heel moeilijk. Daar moet ik even goed over nadenken", lacht Simon Gels. Maar volgens z'n vriendin is dat absoluut niet nodig. "Hij is gewoon leuk en mooi zoals 'ie is, dit hoeft hij niet te overtreffen."