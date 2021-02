Mammoet op de schaatsen en blijdschap in Dalen: genieten van laatste dag natuurijs

Zo trokken er honderden mensen naar de Grote Rietplas in Emmen om te genieten van het ijs. "We gaan meestal als een stelletje oude mannen op zaterdagochtend voetballen of hardlopen", lacht Henk uit Emmen. "Maar nu hebben we de hele ochtend geschaatst."

"Het ijs is heel erg mooi. Je kan ook goed afstand van elkaar houden", vult zijn kameraad aan. "Het is jammer dat het NK marathonschaatsen op natuurijs niet door kon gaan vanwege corona. Anders had het zomaar hier gekund." De marathon werd in 2012 op De Grote Rietplas gehouden.

Blijdschap in Dalen

En er was blijdschap in Dalen. Want daar ging de ijsbaan vandaag ook open na een hectische week. Het bestuur stapte op en vlak daarna werd de baan kapot gereden door een trekker. Een interim-bestuur zette alles op alles om de baan weer goed te krijgen. De brandweer hielp daarbij. Samen met tientallen vrijwilligers, die zich spontaan meldden.

"We zijn zo, zo, zo blij dat het gelukt is", lacht Erik Ruinemans van het nieuwe bestuur. "Meerdere dagen was leuk geweest, maar één dag is ook goed nu. Gezien alles wat er gebeurd is. Dat willen we ook achter ons laten. Het was een hectische week. We zijn heel blij dat we nu open kunnen."

Al gauw druppelen de groepjes kinderen binnen. "Het is heel fijn dat de ijsbaan open is. Heel erg leuk", zegt een groepje meiden.

De ijsbaan in Dalen kon toch nog open (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Mammoet

Op Erica was mammoet Betsy aan het schaatsen. Stichting De Mammoet, die culturele activiteiten op Erica bevordert, zette het beest op de ijzers. "Mammoet was niet te houden vannacht hier op stal", zegt Barry Gepken van de stichting. "Ze gaat de nieuwe ijstijd in. Ze wilde zo graag op ijzers, fluisterde ze ons in."

Met Betsy op de Vaart trekt de stichting veel bekijks. Er wordt wat drank en snoep aangeboden. "Het is Valentijnsdag, maar ook carnaval", vertelt Gepken. "Dus om de mensen wat op te vrolijken in deze coronatijd doen we dit." Met een kraantje is Betsy het ijs op getakeld.

En straks? "Dan gaat ze weer hier op stal", vult Bertus Gepken aan. "Daar heeft ze het ook heel erg goed."