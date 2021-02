Gevlekte orchissen trekken veel bekijks

Vijftien jaar geleden was dit nog een landbouwgebied, maar inmiddels kleurt het beekdal in de zomer paars van de orchideeën.

Herstel

"Dit is absoluut niet normaal, maar aan de andere kant is het wel heel normaal geweest", aldus Dekker. De graslanden in de Drentse beekdalen waren vroeger bloemrijk. Door de moderne landbouwmethodes is dat echter niet meer het geval. "Dat is ook begrijpelijk in de loop van de tijd. Hier deed zich echter de mogelijkheid voor om de bodem te verschralen en de waterhuishouding te herstellen. Soms heb je geluk en soms heb je pech, hier komt alles bij elkaar en lukt het gewoon."

Eisen

Orchideeën stellen een aantal voorwaarden aan hun leefomgeving. De bodem moet niet te schraal zijn, met leem of kwelwater in de ondergrond dat voor mineralen zorgt. Ook moet er extensief beheer plaatsvinden in het gebied. "Dus niet tien keer per jaar maaien zodat je in feite groen asfalt krijgt", licht Dekker toe. "Er moet één keer in het jaar gemaaid en afgevoerd worden." Tot slot moet de waterhuishouding op orde zijn zodat de grond niet uitdroogt in de zomer.

Wandelroute

De orchideeën zijn populair bij wandelaars, er loopt zelfs een paadje door het perceel naar de mooiste planten. "Mensen zien vanaf het weggetje hoe mooi het hier is. Dit kun je een soort etalagenatuur noemen, een ambassadeur van wat je met natuurontwikkeling in Drenthe kunt bereiken. Als mensen dan van de fiets afstappen en hier komen kijken, foto's maken en met een goed gevoel weggaan, dan maakt dat mensen gevoeliger voor natuurherstel. Liever wat paadjes hier dan in afgesloten terreinen met zeldzame broedvogels die je daardoor zou verstoren."

