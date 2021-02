MHBOS: Waar hangt oud-landskampioen Red Giants uit?

Tussen 1987 en 1996 speelde Red Giants op het allerhoogste niveau van het land. Ook Amerikanen vonden hun weg naar Zuidwest-Drenthe. Een trapje lager in de promotiedivisie, de belangrijkste amateurcompetitie, werden de rood-witten in het seizoen 2015/2016 zelfs landskampioen. "Dat zijn de gloriejaren", vertelt Gerhard Damhuis.

Meppeler jongens

Sinds een aantal jaar is hij de speaker van Red Giants. Maar dit seizoen even niet, want ook de basketbalcompetitie staat stil. "Wat een ellende. Kijk dan. Kijk dan! Helemaal leeg. Donker." Damhuis bekijkt het lege onderkomen van de Meppelers. "Als je hier staat wil je toch volle verlichting zien, de baskets naar beneden. Ik mis de dynamiek van het spel en het gezeur aan de bar."

Een aantal seizoenen geleden nam het bestuur van Red Giants een drastisch besluit en gaf het plekje in de promotiedivisie op. "We kwamen erachter dat er niet zoveel Meppeler mensen meer in het team zaten. De club heeft besloten weer te gaan bouwen met Meppeler mensen, eigen jeugd", legt Damhuis uit. "We spelen op het vijfde niveau. De tweede klasse. We hebben wisselend succes. Dat hoort bij zo'n jong team. We horen bij de subtop."

Kansen in de stad

De speaker bekijkt de lampenkappen in de kantine van Red Giants. Daarop staan afbeeldingen van de toptijden in de jaren negentig. "Een kroon op het werk van iedereen die toen bij de club was en daar willen we weer komen. Maar dit keer met eigen mensen! Basketbal in Meppel betekent verbondenheid. Vanuit de oude tijden willen we mensen weer bij de club betrekken. Ook de ondernemers uit de buurt. In een stad als Meppel, van deze grote, liggen kansen. Die willen we als club graag weer gaan benutten."

