SRV-man ziet klandizie stijgen in tijden van corona en winterweer

Het zijn daarom ook drukke dagen voor Giethoorn. Hoe extremer de omstandigheden, hoe meer klanten een beroep op hem doen. "Ja ik werk wel tot acht uur 's avonds. Maar dat is niet erg hoor, ik vind het prima."

Laatste der Mohikanen

De naam staat voor 'Samen Rationeel Verkopen'. Vroeger was de rijdende supermarkt niet weg te denken uit het straatbeeld, maar met de opkomsten van de grote supermarktketens verdween de SRV-wagen weer. Nu rijdt er nog maar een handjevol wagens door het land. "Ook ik ben een van de laatste der Mohikanen", legt Giethoorn uit. "Je ziet dat supermarkten nu ook veel gaan bezorgen, maar wij doen dat dus eigenlijk al jaren."

Schrikreactie

Maar hoewel de SRV-wagen bijna was uitgestorven, leeft het in coronatijd juist weer helemaal op. Dat merkt ook Bert Schutrups. De melkboer uit Klijndijk is dagelijks te vinden in de dorpen rondom Emmen. Het zijn vooral jongere mensen die tijdens het thuiswerken erachter komen dat er een winkel voor hun huis stopt. "De eerste keer als ze binnenkomen zie je ze echt zoeken. En je ziet een schrikreactie: 'Wat heb je een boel bij je. Een ongelofelijk assortiment verse producten.' Het is inderdaad niet alleen maar een beetje melk en brood."

Schutrups hoopt dat de herontdekking van de melkboer niet van tijdelijke aard is. "Het algemene vooroordeel is dat wij aan de dure kant zijn. Maar als mensen twee of drie keer zijn geweest, zien ze de voordelen. Kwaliteit wint altijd."

Nooit meer dan twee in de winkel

De Asser melkboer Henk Doorten herkent het beeld dat Giethoorn en Schutrups schetsen. "Het is drukker. Mensen die zeggen: goh, laten we eens bij die man in de winkel kijken. Zo krijg je weer een klant bij. Het is afwachten of het blijvend is."

Maar een belangrijke doelgroep blijven de senioren. "Bij verzorgingscentra is heb ik het ook drukker gekregen. In de supermarkt lopen zoveel mensen, dan weet je nooit of er mensen met corona tussen lopen." De kans om het virus op te lopen is in de SRV-wagen een stuk kleiner. "Er mogen nooit meer dan twee personen de winkel in. Een om af te rekenen en een achterin bij de producten."

Meer dan een melkboer

Ook Schutrups laat maar twee mensen per keer toe in zijn veertig vierkante meter tellende winkelwagen. "Sommige klanten heb ik helemaal niet teruggezien sinds het begin van corona. Daar hangt dan een tasje aan de deur met een briefje, die vullen we dan."

Maar over het algemeen zijn mensen juist blij dat ze even de wagen in kunnen stappen. "Meer dan ooit tevoren. Vooral bij ouderen merk je dat er stil verdriet is." Bij Schutrups kunnen ze een praatje maken. En als het nodig is, vervangt hij een lampje in huis of strooit hij zout op de besneeuwde stoep van de klant. Zijn aanwezigheid zorg voor 'een stukje leefbaarheid' in de wijk. "Soms bel ik wel eens een zoon of dochter als ik merk dat er wat speelt. Negen van de tien keer wordt dat gewaardeerd."

Het oude vertrouwde beeld van de melkboer houdt Henk Doorten in Assen ook in stand. Hij luidt nog altijd het liefst de gewone bel in zijn wagen. "Er zit ook wel een claxon op tegenwoordig."