Code rood vanwege verraderlijke gladheid door ijzel

Het weeralarm geldt omdat het verraderlijk glad kan zijn op de weg in vrijwel heel Nederland. Doordat het regent en de grond nog bevroren is, bestaat er een grote kans op ijzel. In het westen van het land gold vanaf 3 uur vannacht al code rood, in Midden-Nederland werd het twee uur later van kracht en in Oost- en Noord-Nederland geldt het vanaf 7 uur.

Vooral lokale wegen, fiets- en voetpaden slecht

Het KNMI waarschuwt voor grote risico's voor weggebruikers en adviseert thuis te blijven als reizen niet strikt noodzakelijk is. "We hebben op dit moment wel de indruk dat, door diverse strooiacties van Rijkswaterstaat, het snelwegennetwerk er goed bij ligt en dat de gladheid met name voorkomt op lokale wegen en zeker ook op stoepen en fietspaden", zegt Kees Quax van de ANWB.

"Ik kan me voorstellen dat veel mensen vanochtend vooral problemen hebben om hun woonwijk op de wat grotere wegen terecht te komen", vervolgt Quax. "Dat is soms avontuurlijk, maar als je dan eenmaal op een wat grotere weg bent, een provinciale weg of een snelweg, dan is het leed vaak al geleden."

Scholen en teststraten dicht

Vanwege het weeralarm zijn alle basisscholen in Drenthe vandaag opnieuw een dag gesloten. Dat geldt ook voor de noodopvang voor kinderen. Ook zijn de vijf coronateststraten en de vaccinatiestraat van de GGD in onze provincie vandaag de hele dag dicht.

Abonnees van Dagblad van het Noorden en landelijke dagbladen kunnen hun krant vandaag later in de bus krijgen vanwege de gladheid. Bezorgers hoeven pas op pad te gaan als de situatie veilig is, meldt DvhN.

Er worden op dit moment geen files of ongelukken gemeld in Drenthe.