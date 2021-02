IJsracer Jasper Iwema over WK: 'Gezien m'n voorbereiding ben ik teleurgesteld'

Jasper Iwema uit Hooghalen is dit weekend, tijdens de enige WK-ronde van dit seizoen, op de vijftiende plaats geëindigd. De 31-jarige inwoner van Hooghalen finishte zaterdag in het Russische Togiliatti als laatste en werd gisteren dertiende. Op dag één stonden er zestien mannen aan de start, gisteren waren dat er zeventien.

"Teleurstellend", reageert Iwema vanuit Rusland. "Ik heb vergeleken met andere Europeanen best een goede voorbereiding gehad. Maar het ging totaal niet. Voor een deel heeft het te maken met het ijs in Rusland. Ik heb in Zweden op ander ijs getraind. Daar maken ze ijs met water uit beekjes. In Rusland doen ze dat met drinkwater. Daar kan ik minder goed op uit de voeten."

Motor platgooien

Sterker nog. Op de zwakken plekken van Iwema komt dan juist een vergrootglas. "Ik heb altijd moeite om de motor plat te gooien. De zogenaamde 'banking'. Daar moet ik sowieso nog aan werken. En op dit ijs is dat nog lastiger. Daarnaast was het gevoel met de banden ook niet goed. Ik had een set nieuwe banden en dat werkte niet. Het gaat dan om de lengte van de spikes, hoe vast ze zitten en bijvoorbeeld de bandendruk. Dat is een hele zoektocht. Gisteren heb ik dingen aan de voorband veranderd waardoor het wel iets beter ging."

Aanpassingen aan motor

De voormalig wegracecoureur voerde voor dit seizoen ook verschillende technische veranderingen door aan zijn motor. Zo rijdt hij dit seizoen op een nieuw en verlaagd chassis dat wat buigzamer is. Ook verruilde hij het gebruikelijke zadel voor een zitje van een wegracer en paste hij de vering aan op z'n gewicht van zo'n vijftig kilo.

"Over die aanpassingen ben ik wel tevreden. Het niveau van de trainingen tussen Zweedse concurrenten was ook goed. We hebben mooie gevechten geleverd. Daarom was juist afgelopen weekend een grote teleurstelling", analyseert Iwema.

EK Polen

Sinds november trainde de 31-jarige Drent zo'n veertig dagen in Zweden. Hij huurde boven de werkplaats van een Zweedse concurrent een appartement tegen lage huur. Daarnaast zat hij in december een lang weekend in Polen voor het EK waar hij negende werd. Nu zit hij sinds anderhalve week in Rusland. Morgen vertrekt hij weer naar Zweden om daar "aan zichzelf te werken". Op 6 maart volgt het EK van 2021 in Polen.

"Dat evenement is in verband met corona verplaatst van Tomaszów Mazowiecki naar Sanoc. Van een overdekt stadion naar een buitenaccommodatie. De organisatie hoopt op deze manier toch publiek toe te kunnen laten in deze corona-tijd", besluit Iwema.

De WK-ronde in Berlijn is overigens, in verband met corona, nu ook afgelast. De wedstrijden in Heerenveen waren al eerder geschrapt.