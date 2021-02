Schaatsen kunnen weer in het vet, temperatuur richting de 12 graden

Het is voorlopig gedaan met het ijskoude winterweer. De dooi is ingetreden en de temperatuur stijgt richting de 10 graden Celsius deze week. Komend weekend kan het zelfs 12 graden worden.

"Na zes ijsdagen en zes dagen met strenge vorst komt de vorstperiode vandaag tot een einde", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Het gaat langzaamaan dooien, de temperaturen liggen rond en net boven het vriespunt."

Mist

Volgens de weerman gaat de omslag van het weer niet zonder slag of stoot. Vandaag is het ijzel die weggebruikers hindert, komende nacht zal het gaan misten waardoor slecht zicht ontstaat. De temperatuur blijft 's nachts boven het vriespunt.

"Morgen is de kou helemaal verdwenen. Het is dan in één keer 7, 8 graden", zegt Van der Zwaag. Hij verwacht morgenochtend nog een beetje regen en daarna zal het lang droog blijven. "Woensdag en donderdag is het overdag droog, wel is er veel bewolking. Donderdag zien we misschien nog een zonnetje. De temperaturen stijgen door naar 9 tot 10 graden."

In het weekend wordt het contrast met een afgelopen weekend mogelijk nog groter. "Als we vrijdag en zaterdag de zuidelijke wind houden, gaan we hogere temperaturen krijgen, volgend weekend ongeveer 12 graden."

