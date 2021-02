Watertoren Meppel verkocht: plannen voor horeca in de toren

Voor de toren waren meerdere serieuze gegadigden. Die hebben een plan ingediend bij de gemeente voor de ontwikkeling van de toren en bijbehorende grond. Wethouder Jaap van der Haar: "Sommigen wilden de grond graag hebben en namen de toren een beetje op de koop toe. Wij vinden juist belangrijk dat die toren behouden blijft."

Andere kandidaten hadden wilde plannen voor het markante gebouw in Meppel-Noord. Eén daarvan was om de kelder onder de toren, die vroeger gebruikt werd om drinkwater op te slaan, om te toveren tot kartbaan.

Uiteindelijk gaan de gemeente en Woonconcept dus in zee met iemand die horeca wil realiseren op deze locatie. Wie dat is, kan Van der Haar nog niet zeggen. Het is nog niet bekend of dit bijvoorbeeld een café, lunchroom of restaurant moet worden. Wel is duidelijk dat de toren zelf daar een onderdeel van wordt.

Provinciaal monument

De watertoren is een provinciaal monument en daarom mag het niet zomaar verbouwd worden. De nieuwe koper moet eerst een ontwerp maken met Het Oversticht. Dit is een welstands- en monumentencommissie die gemeenten adviseert over monumenten.

De gemeenteraad van Meppel heeft eerder al een aantal randvoorwaarden opgesteld voor een eventueel bijgebouw. Dit nieuwe gebouw mag maximaal 1000 vierkante meter groot zijn, verdeeld over meerdere verdiepingen. Ook moet de uitstraling van de extra bebouwing passen bij de toren en de omgeving.

Eerder verkocht en teruggegeven

De toren werd in 2017 al verkocht aan Prewest Telecom in Rogat, maar die trok zich later terug. Volgens wethouder Jaap van der Haar lag er toen geen ontwerp waar Het Oversticht, de gemeente en Prewest zich allemaal in konden vinden. Daarom wil de gemeente dat Het Oversticht nu in een vroeg stadium betrokken wordt bij het maken van het ontwerp.