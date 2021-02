Extreme drukte op spoedeisende hulp vanwege 'schaatsslachtoffers'

Het winterweer zorgde afgelopen weekend voor een hoop ijspret en gezelligheid, maar het had ook een keerzijde. Op de spoedeisende hulp van verschillende ziekenhuizen was het erg druk. Dat gold ook voor de spoedposten van ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen en van het Isala Diaconnessenhuis in Meppel.

"Het was extreem druk", zegt woordvoerder Erwin Kikkers van Treant Zorggroep. "Normaal gesproken komen hier in een weekend zo'n twintig patiënten met botbreuken. Afgelopen weekend waren het er 120."

Extra hulp ingeroepen

"We hebben de hulp ingeroepen van onze gipsverbandmeesters, die normaal gesproken in het weekend vrij zijn", vult SEH-arts Trea Sandjer aan. "We zagen vooral gebroken polsen, maar ook enkels, heupen en ontwrichte schouders. Door de drukte moesten patiënten af en toe wat meer geduld hebben dan normaal, maar het is allemaal goed verlopen en de sfeer was goed."

Ook vanochtend kwam nog een aantal patiënten met botbreuken binnen. Die waren het gevolg van valpartijen vanwege de ijzel, zegt Kikkers. "Daarbij zagen we ook weer veel polsbreuken."

125 patiënten in Meppel

In het Isala Diaconnessenhuis in Meppel was het ook erg druk. "Zaterdag kwamen er 75 schaatsslachtoffers binnen, terwijl op een gemiddelde zaterdag zo'n tien patiënten komen. Zondag waren het er vijftig", zegt een woordvoerster. Ook in Meppel ging het om botbreuken, schouders uit de kom en een enkele patiënt met hoofdletsel.

Vanochtend hebben zich geen nieuwe patiënten gemeld in Meppel.