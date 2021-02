Kledingbank in Hoogeveen tóch essentieel: deuren weer open

Stichting Kledingbank Drenthe in Hoogeveen mag vanaf vandaag haar deuren weer openen. Kledingbanken zijn door de overheid aangemerkt als essentiële voorziening. Daar zijn ze maar al te blij mee in Hoogeveen.

Met hulp van vrijwilligers, donateurs en door giften helpt de stichting mensen met een minimum inkomen. Coby Veenstra, coördinator van de vrijwilligers, is dolgelukkig dat de deuren weer open mogen. "We zijn heel erg blij dat we weer mogen beginnen. We zijn er natuurlijk als stichting voor de mensen die niet genoeg geld hebben om kleding te kopen. Het is een fijn gevoel om die groep weer te kunnen helpen."

Noodzaak

De kledingbanken werden aanvankelijk onder non-essentiële winkels geschaard en mochten daarom nog niet open. "We hebben in eerste instantie geen bericht gekregen dat we weer konden beginnen", vertelt Veenstra. "We kregen het te horen van onze collega's in Groningen. Er is geen contact geweest met de gemeente."

Dat ze weer mogen beginnen is van groot belang volgens Veenstra. "Er is te lang gewacht met heropenen. Tussendoor kregen we veel noodoproepen. Het gaat dan met name om gezinnen met kinderen die een groeispurt hadden gemaakt en uit alle kleren waren gegroeid. Er zijn zelfs mensen die niet eens een fatsoenlijke winterjas hebben."

Onzekerheid

Volgens Veenstra is het nog maar de vraag of ze open kunnen blijven. "Dat weten we niet. We blijven elke keer in die onzekerheid zitten. Dat geldt voor heel veel ondernemers. Het wordt er niet makkelijker op."

Daarnaast is het voor de vrijwilligers ook van belang dat ze weer aan de slag kunnen, vervolgt ze. "We zijn met een groep van 28 mensen. Er is een aantal vrijwilligers die van een minimaal inkomen moet leven. De kledingbank is een plek waar vrijwilligers werkritme kunnen opdoen om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden."

Voorraad

Veenstra is in ieder geval blij met de positieve reacties die ze kreeg toen bekend werd dat de stichting weer mocht beginnen. "Iedereen vindt het fijn dat we weer open gaan. Een aantal mensen heeft laten weten vanavond direct te komen."

Kleding is er genoeg, zegt ze. "Tijdens de eerste coronagolf is er veel kleding gebracht. Onze vrijwilligers hebben in groepjes van twee keihard doorgewerkt. Daarnaast staan in Hoogeveen twee containers waarin mensen kleding kunnen deponeren. In de winkel staat nu een mooie voorraad klaar. We kunnen er weer even tegenaan."

De kledingbank is elke maandag van 18.00 uur tot en met 20.00 uur geopend.