MHBOS: Het curieuze eigen doelpunt van Bruins Slot en Berghuis

Binnen twee seconden moest Bruins Slot beslissen wat hij zou gaan doen. "Ik zag die bal hard op mij af komen, maar het was officieel een terugspeelbal. Ik was bang om een rode kaart te krijgen, en ik wilde het voetballend oplossen. Achteraf had ik hem in mijn handen moeten pakken, maar dat is na afloop makkelijk praten." Berghuis neemt de schuld van het doelpunt op zich. "Ik had de bal gewoon over de grond moeten spelen. Dan was het niet gebeurd. Dat heb ik ook altijd tegen Jarno verteld."

Kuddedieren

Tijdens de samenvatting van Zuidwolde-HODO op RTV Drenthe wordt Bruins Slot als hoofdschuldige aangeduid. Iets dat de doelman nog altijd niet helemaal zint. "Die commentator maakte er zijn eigen show van. 'Wat doet doelman Jarno Bruins Slot nu', zei hij. Je komt er dan ook achter dat mensen kuddedieren zijn, want iedereen neemt dat commentaar dan over."

Er verschenen ook Facebookberichten waarin het voor de doelman werd opgenomen. "Voetbal Hoogeveen had een mooi filmpje waarin werd gezegd: 'Wat kon de doelman er nou aan doen?' Dat plaatste het allemaal mooi in perspectief. We kunnen stellen dat het een ongelukkig moment was. Niet meer niets minder."

Daar is Steven Berghuis het mee eens. "Ik kan er nu wel om lachen, maar in de rust was ik flink pissig op mezelf. Zo'n moment overkomt je ooit weleens. Ik wist gelijk dat ik gefilmd werd. Daar was ik mij wel van bewust. Je ziet mij op de beelden ook flink balen."

