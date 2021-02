Noordenveld worstelt door met afstanden nieuwbouw De Vluchtheuvel

De gemeente Noordenveld dacht dat ze afgelopen september met een reparatiebesluit een eind had gemaakt aan een conflict rond woonzorgcomplex De Vluchtheuvel in Norg, maar zover is het nog lang niet. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Het slepende conflict draait om de afstand tussen de nieuwbouw van De Vluchtheuvel en de woningen in het naastgelegen recreatiepark. Die lijkt nog steeds te krap.

30 meter

Vorig jaar droeg de Raad van State Noordenveld op om te onderzoeken of een minimale afstand van 30 meter mogelijk is tussen de dichtstbijzijnde recreatiewoning en de eerste bebouwing van woonzorgcomplex De Vluchtheuvel. Dat was toen maar 10 meter. De gemeente en ontwikkelaar gingen hun huiswerk over doen. Noordenveld kwam afgelopen september met een nieuw besluit, dat nu wel aan de landelijke normen Van de Vereniging Nederlandse Gemeentes(VNG) leek te voldoen.

De VNG rekent bij nieuwbouw van woonzorgcomplexen bij bestaande woningen een minimale afstand van 30 meter. Volgens de gemeente is dat gelukt. "De afstand van de woonbebouwing op De Vluchtheuvel is 25 meter van de erfgrens. En de recreatiewoning ligt op 5 meter van die erfgrens, samen is dat 30 meter", aldus een gemeentewoordvoerder tijdens de rechtszaak.

WC en badkamer

De raadsman van de recreatiebewoners zei dat het niet klopt. Want het bijgebouw van de recreatiewoning staat tegen de erfgrens aan en daarin zitten de wc en badkamer. Dus dat is de dichtstbijzijnde woonbebouwing.

Rechter en staatsraad Mieke van Diepenbeek vroeg aan de gemeentewoordvoerder wat de beste oplossing is, mochten de bezwaarmakers wederom gelijk hebben. "Dan schuift u de bouwgrens op de plankaart maar vijf meter op", aldus de gemeentewoordvoerder.

Onbegrip

Bijna een jaar later wordt er dus nog steeds gesteggeld over de afstanden tussen de recreatiewoning en de nieuwbouw. De raadsman van de familie Hoekzema, eigenaar van de recreatiewoning, zei niet te snappen waarom de gemeente en de ontwikkelaar zo moeilijk doen. "We zijn een jaar verder en er is nog geen schop de grond in gegaan. Tijd genoeg om het plan een beetje aan te passen, zodat er wel voldoend afstand is."

De Raad van State hakt over enkele weken definitief de knoop door.

