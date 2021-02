Na jaren van leegstand nieuw leven voor Bruntingerhof Orvelte

Het pand aan de Flintenweg in Orvelte komt oorspronkelijk uit Bruntinge en werd vroeger als zogeheten 'Los Hoes' gebruikt. Dat betekent dat mens en dier gezamenlijk onder één dak leefden. Dat is nu nog terug te zien, vertelt Frank van der Velden van Stichting het Drentse Landschap.

"Je ziet hier nog de stallen, hier stonden de koeien bijvoorbeeld", Van der Velden wijst om zich heen in de richting van een langgerekte houten hekwerk. "De bewoners woonden voorin. Aan de andere kant stonden de paarden in dit gedeelte."

Kronkelend pad

Het Bruntingerhof is jarenlang gebruikt als museumboerderij, maar die functie bleek niet houdbaar. De huurder zei vier jaar geleden de huur op en er kwam geen nieuwe invulling aan het pand. Tot nu.

"Net als in de museumboerderij krijgen mensen in dit bezoekerscentrum straks ook veel informatie over de boerderij, alleen dan op een nieuwe manier. We gaan bezoekers in de hoofdzaak vertellen over Orvelte. Maar het gaat ook over het hele Esdorpensysteem, want Orvelte was een Esdorp. Dat is een heel interessant landbouwsysteem wat eigenlijk nergens in Drenthe integraal wordt verteld."

In de maquette wordt een looproute op een vlonder aangegeven door de boerderij. Niet rechttoe rechtaan, maar een kronkelend pad zodat de aandacht wordt getrokken naar de grond. "Dat is een hele bewuste keuze. Er ligt een leemvloer en die zijn ontzettend zeldzaam geworden", gaat Van der Velden verder.

Ook komt er een loopbrug op hoogte en omdat de boerderij erg donker is, wordt er een lichtplan gemaakt. "Het gezin stookte open vuur voorin de woning. Ze hadden geen kachel. De rook ging omhoog en waaide door de kap naar buiten. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Misschien kunnen we met licht iets doen alsof dat vuur er nog is. Daar zijn we over aan het nadenken."

(verhaal gaat verder onder de video)

Centraal startpunt

In de boerderij komt ook het informatiepunt voor toeristen. Volgens Van der velden ligt informatie nu verspreid over Orvelte. Hij wil dat er een centraal startpunt komt.

Hoe concreet het ontwerp ook lijkt, nog niet alles is rond. Stichting het Drentse Landschap is nog naarstig op zoek naar subsidie en fondsen. Het project kost ongeveer een miljoen euro. Als dat meezit kan deze zomer met de verbouwing worden begonnen.

Lees ook: