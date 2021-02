Muzieklijst Harry's Blues zondag 14 februari 2021

De J. & F. Band, de afkortingen staan voor Jaimoe en Fonda, is een merkwaardige verzameling muzikanten die in 2019 debuteerden met het album From the roots to the sky. Jaimoe's eigenlijke naam is Jai Johanny Johanson en hij is één van de oprichters van The Allman Brothers Band. En hij is drummer. Joe Fonda is bassist en komt uit de jazz. Samen met nog 5 muzikanten vormen ze de J. & F. Band. Ze maken fantastische muziek die niet in een hokje past. Na het succes met het eerste album komt binnenkort het tweede almbum Cajun Blue uit.