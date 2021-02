Duizenden kippen uit Nooitgedacht terug van slachterij door code rood

Zonder het bijzijn van zo'n toezichthouder mag er niet geslacht worden. Het gevolg: de kippen moesten weer terug naar Nooitgedacht, met veel stress voor de dieren als gevolg.

Telefoontje

"We kregen een telefoontje van de planner van de slachterij", zegt Berkiepies. "Dat de dierenarts niet kwam vanwege code rood. En de kippen in de vrachtwagens mochten daar niet blijven staan. Dus ze moesten terug naar de stal."

Vier combinaties zouden de duizenden kippen naar de slacht brengen. Om acht uur 's avonds begonnen Berkepies en zijn werknemers met inladen, rond half elf waren ze klaar. Vlak daarna kwam het telefoontje. Eén van de vier vrachtwagens was al bijna in Wehl na een rit van twee uur en kon dus weer omkeren. Alle andere kippen waren ook net ingeladen in Nooitgedacht. "Die ene vrachtwagen heeft dus vier uur lang met die kippen rondgereden. Dat levert enorm veel stress op voor die dieren." Ook is een aantal kippen door de stress doodgegaan.

Je hart slaat dan wel even een keer over als je zoiets hoort. Ik ben er niet boos, maar verdrietig van" Tienus Berkepies - pluimveebedrijf De Viersprong

'Goede en gezonde kippen'

"Ik heb acht weken lang heel goed voor deze kippen gezorgd. Ze worden groot gebracht door middel van het Beter Leven-keurmerk. Met uitloop en alles. Het zijn heel gezonde en goede kippen. Met inladen moet alles ook heel voorzichtig, in de containers", legt Berkepies uit.

Hij heeft dan ook geen goed woord over voor deze actie van de NVWA. "Ze hebben zelf de mond vol van het dierenwelzijn. Dat is prima. Maar over dierenwelzijn gesproken. Dat is dit dus niet. Je hart slaat dan wel even een keer over als je zoiets hoort. Ik ben er niet boos, maar verdrietig van."

Half drie vannacht terug in de stal

"Daarnaast ging code rood pas vannacht in", vervolgt Berkepies. "Desnoods boekt zo'n dierenarts een hotel daar in de buurt waar 'ie gaat slapen. Het is bizar, dat één persoon het werk van 240 mensen, die in de slachterij werken, kan neerleggen."

Uiteindelijk waren de kippen om half drie vannacht weer terug in de stal. "Toen hebben we ze gelijk gevoerd, omdat ze al de hele dag nuchter waren voor de slacht. We proberen nu rust in de stallen terug te krijgen, want ze zijn helemaal gestrest", besluit de kippenboer. Wanneer Berkepies weer met de kippen bij de slacht terecht kan, is nog niet bekend.

Bond is woest: 'Als dit de trend wordt, hou ik mijn hart vast'

Gert-Jan Oplaat van de vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) spreekt van een enorme chaos binnen de NVWA. "Het is absurd. Gisteravond kregen we een telefoontje dat de toezichthouders niet naar de slachterijen komen vanwege code rood", zegt voorzitter Oplaat. "We hebben nog aangeboden dat de toezichthouders vóór de ijzel naar de slachterijen konden rijden en daar werden opgevangen met koffie en een broodje. Maar daar gaf de NVWA geen gehoor aan." Oplaat zegt dat er vorige week maandag ook code rood gold en dat er toen wel toezichthouders naar de slachterijen kwamen.

Dit lijkt op een paniekactie" Gert-Jan Oplaat - vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

Enorme impact

Volgens Oplaat is de impact op de pluimveebedrijven en -slachterijen enorm. "Er waren op veel slachterijen al personeel aanwezig. Maar er mag niet geslacht worden als er geen toezichthouders komen. Daarnaast waren er al wagens vol met vleeskuikens, kippen en eenden. Die moesten terug naar de stal. Maar in sommige stallen is het water al afgesloten, of geen voer aanwezig. Straks gaat NVWA daar boetes uitdelen. Ze hebben de mond vol van dierenwelzijn, maar dan moet er ook geslacht worden. Toezichthouder is een essentieel beroep."

"Ik hoop niet dat dit een trend wordt bij code rood, want dan hou ik mijn hart vast", besluit Oplaat. NEPLUVI bekijkt met een jurist of het een claim gaat indienen bij de NVWA. Ook worden er Kamervragen gesteld.

Voldongen feit

Ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) haakt bij de mogelijke claim aan. "Het bericht kwam gisteravond laat", zegt voorzitter Hennie de Haan. "Dus toen stonden we al voor een voldongen feit. Dit lijkt op een paniekactie. Er moet goed uitgezocht worden wie dit beslist heeft en of dit goed afgewogen is. De gevolgen zijn erg groot."

"Je bent een schakel in een keten. Dat is allemaal erg strak georganiseerd. We hebben in Nederland het systeem van permanente toezicht. Dan moet daar ook enige flexibiliteit in zijn. Ik heb mensen gesproken die al jaren in de sector werken. Die zeggen dat het heel merkwaardig is. En dit nog nooit meegemaakt hebben."