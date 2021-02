Lekkende daken en gesprongen leidingen: drukte bij loodgieters

Boer is niet de enige. Na een week van sneeuw en ijs is zorgt de dooi voor lekkende dakgoten en gesprongen waterleidingen. Veel loodgieters verwachten het de komende week druk te hebben.

Stuifsneeuw

"Als het vriest, dan krimpt het water", legt loodgieter Johan Blom uit. "Als het dooit, zet het water uit. Boer heeft een aluminiumbuis in de garage, die is niet bestand tegen vorst. Daar hebben we dus werk van."

Maar gesprongen leidingen zijn niet het enige probleem. De stuifsneeuw van vorige week zondag ging in alle hoeken, kieren en gaten zitten. "Die sneeuw gaat nu dooien en dan krijg je het water op plekken waar je het niet hebben wil", zegt Blom. "We kregen vorige week al telefoontjes van mensen met lekkage, maar het was niet vertrouwd om het dak op te gaan, maar de komende dagen kan dat wel."

Voorkomen

Wie volgende winters geen bevroren leidingen wil, kan volgens Blom de leidingen het beste aftappen. "Of leidingisolatie aanleggen of lint eromheen spannen. Maar de afgelopen winters hebben we eigenlijk geen problemen gehad. Mensen raken hier dan niet aan gewend. Nu worden ze weer met de neus op de feiten gedrukt."

De leiding van Boer is snel weer gemaakt en de kraan kan weer worden gebruikt. "De loodgieter had het druk vandaag, maar gelukkig konden wij gauw tussendoor."