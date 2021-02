VVD Aa en Hunze wil windboeren terug aan overlegtafel adviesraad

De VVD-fractie stelt dat in schriftelijke vragen. Eerder deze maand staakten de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer ineens het overleg met de Omgevingsadviesraad van Aa en Hunze. Ze vonden het overleg veel te stroef verlopen.

In de adviesraad wordt onder meer afgesproken hoe in de regio het geld wordt verdeeld uit het Gebiedsfonds, geld dat de komende jaren ter compensatie van de windmolens in de regio besteed kan worden. Het fonds wordt gevuld door rijk, provincie, gemeenten en windboeren. Over de besteding van het geldbedrag dat de windboeren erin stoppen, is onenigheid.

Burenregeling

De adviesraad van Aa en Hunze wil een belangrijk deel voor een burenregeling gebruiken. Dat houdt dat directe buren van de windturbines een bepaald geldbedrag krijgen ter compensatie van de schade.

Maar de windboeren zijn het daar niet mee eens en hielden de afgelopen maand zelf een enquête, om te horen wat zoal de wensen en ideeën zijn, waar het geld naartoe zou moeten. De windboeren willen financieel vooral initiatieven ondersteunen waar hele buurten of dorpen wat aan hebben. Maar de enquête zorgde vooral voor verwarring, en zette kwaad bloed onder bewoners van het windmolengebied, omdat de windboeren in hun ogen helemaal niets te zeggen hebben over het geld.

Verbaasd over enquête

De VVD in Aa en Hunze was net als de inwoners 'zeer verbaasd' over de enquête van de initiatiefnemers van het windpark, zo stelt raadslid Henriëtte Rossingh. "Binnen de fractie dachten we in eerste instantie dat de enquête alleen voor onze buurgemeente Borger-Odoorn was bedoeld. Want in Aa en Hunze hebben we met de OAR al een overlegorgaan, waarin ideeën en wensen voor het gebied ingebracht kunnen worden. En in Borger-Odoorn nog niet", aldus Rossingh.

Dat de initiatiefnemers van het windpark zich helemaal terugtrokken uit het overleg, daarover was de VVD compleet verrast. Rossingh wil nu weten welke mogelijkheden het college van B en W ziet om uit de impasse te komen, en of het daarin samen optrekt met de provincie. Ook wil de VVD'ster weten of er nog een rol is voor het ministerie van Economische Zaken, want dat zorgde er via de rijkscoördinatieregeling voor dat de 45 windmolens in de Veenkoloniën er konden komen.

'Gewoon overmaken'

De provincie liet bij monde van gedeputeerde Tjisse Stelpstra al weten, dat de windboeren gewoon hun deel moeten betalen en de besteding aan de bewoners moeten overlaten. "Maak dat geld over. En bemoei je niet met de besteding ervan. Dat kan het gebied prima zelf. De OAR is daar heel zorgvuldig mee bezig. Wij laten hen niet in de kou staan."

Het windpark roept op zijn beurt de bestuurders van provincie en beide gemeenten op, om met elkaar om tafel te gaan om te komen tot één gebiedsfonds met een duidelijke bestuursstructuur en met duidelijke doelen. De windboeren vinden dat er te veel verschillende groepen ontstaan, die zich met het geld bemoeien.

Steun voor Kinderparadijs 2e Mond

Ondertussen beslist het windpark zelf waar ze geld aan spendeert. Het eerste project in de regio wat ze steunen is van de Speeltuinvereniging Stichting Kinderparadijs in 2e Exloërmond, zo maakte het windpark vandaag bekend.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De speeltuin van 2e Exloërmond krijgt een make-over met steun van de windboeren (Rechten: Stichting Kinderparadijs)

De stichting Kinderparadijs wil van de speeltuin aan de Geert Teisstraat een buurtontmoetingsplek maken. Er komen nieuwe speeltoestellen, maar ook bankjes waar ouders, kinderen of ouderen uit de buurt terecht kunnen om een praatje te maken. De stichting wil verder activiteiten organiseren die oud en jong verbinden.

Eind maart staat een renovatie gepland voor het terrein, en komen er nieuwe toestellen en een picknicktafel. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Duurzame Energieproductie Exloërmond, één van de drie initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

