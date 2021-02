MHBOS: dromen van de derby SVBC - Weiteveense Boys

Als de mannen even bijgepraat hebben, settelt Katoen zich op de interviewstoel. Hij is sinds twee seizoenen trainer bij de thuisploeg en blikt vooruit: "Ik denk dat we hadden gewonnen. De vorige editie hebben we ook in winst omgezet en dat ging vrij gemakkelijk." Katoen zegt het met een knipoog. Terecht, want na een 3-0 voorsprong kwam de ploeg uit Weiteveen nog terug tot 3-2.

Kiers woont in Barger-Compascuum en dat werkt niet altijd in zijn voordeel op de dag van de wedstrijd: "Die jongens van SVBC zetten dan wel een stapje extra, omdat ze weten dat Harm Kiers uit Barger-Compas komt."

'Tien man en een paardenkop'

De wedstrijd tussen SVBC en Weiteveense Boys is voor Kiers de mooiste van het seizoen: "Als je hier dan naartoe komt en je ziet honderden mensen langs de lijn, dan is dat natuurlijk voor een voetballer fantastisch. Maar bij de meeste wedstrijden die we spelen, staan er platgezegd tien man en een paardenkop te kijken."

Voor de trainer die in het hol van de leeuw woont, is derbyday altijd speciaal en hij gaat er op zijn eigen karakteristieke wijze mee om: "Het liefst laat ik me natuurlijk niet zien, maar als ik win dan rijd ik de hele dag met de auto door het dorp."

Vervangende strijd

Voor de vervangende strijd - latjetrappen - wordt wedstrijdsecretaris Erik Harms ingevlogen. Hij heeft met beide mannen gewerkt en kent ze goed. "Zoals je kunt zien. Techniek hebben ze allebei niet", lacht Harms, die zich vervolgens aan een voorspelling waagt: "SVBC wint met 2-1."

En op die koude zaterdagochtend in februari eindigt de derby tussen SVBC en Weiteveense Boys in een uitslag waar we niet warm van worden.

Lees ook: