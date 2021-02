Allereerste Toscana-ijssalon van Noord-Nederland verdwijnt uit het straatbeeld

Met een luide klap schept een man met bouwhelm een lading puin in de vuilcontainer. Achter hem klinkt het luide gerommel van een collega die onzichtbaar in een stofwolk het interieur te lijf gaat. Beide werklieden zijn druk bezig het pand van de Toscana IJssalon aan de Hoofdstraat in Emmen van binnen te strippen. Na ruim twintig jaar verdwijnt de eerste van deze in Noord-Nederland bekende keten uit het straatbeeld. Eigenaar Aart Lozeman laat de ijszaak verbouwen tot een woning.

Volgens Lozeman liep de aanloop naar die locatie de laatste jaren steeds verder terug. "Ik zie steeds meer winkels in dit deel van de Hoofdstraat verdwijnen. Het coronavirus heeft natuurlijk ook niet geholpen." Daarom besloot de ijsmaker de zaak op te doeken en er met behulp van gemeentelijke subsidies een woning van te maken.

Pijn in het hart

Lozeman nam het besluit met pijn in het hart, vertelt hij. "Dit was de eerste ijssalon die wij in 1999 openden. Daarom is dit best een emotioneel moment. Toen bouwden we de boel op. Nu breken we het weer af. Het voelt heel raar aan." Sindsdien opende de familie Lozeman zo'n twintig zaken in heel Noord-Nederland.

In Emmen zullen liefhebbers in ieder geval niet verstoken zijn van de ijsjes van Toscana. De locaties aan de Wilhelminastraat en het Raadhuisplein blijven gewoon open.

Lozeman sluit ook niet uit dat er toch weer een derde vestiging de deuren gaat openen in Emmen. "Zeg nooit nooit. We vinden vast wel weer een leuk plekje als de rijen bij de andere zaken te lang worden."

Meer zaken verdwijnen

In het noordelijke deel van de Hoofdstraat verdwijnen meer zaken om plaats maken voor woningen. Vorig najaar werd bekend dat Muziekhuis Prins na ruim veertig jaar gaat sluiten. Het pand wordt momenteel verbouwd. Soortgelijke plannen zijn er ook voor het leegstaande restaurant Due Fratelli.