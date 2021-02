Potloodventer jaagt meisjes stuipen op het lijf: werk- en celstraf geëist

"Dit had nooit mogen gebeuren. Het spijt me dat ik de meisjes zoveel pijn heb gedaan." Dat zei een 25-jarige Assenaar die terechtstond vanwege potloodventen vanochtend in de rechtbank in zijn woonplaats. Zeven meisjes zagen de man in 2019 en vorig jaar halfnaakt langs de weg staan, terwijl hij zichzelf bevredigde.

De officier van justitie eiste honderd uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijk tegen de hem. Daarbij wil ze dat hij een proeftijd van drie jaar krijgt, waarin hij wordt begeleid door de reclassering en verdergaat met de psychiatrische behandeling waarmee hij al vrijwillig is begonnen.

Alles bekend

De man schaamde zich diep en fluisterde op de vragen van de rechter aan het begin van de zitting alleen 'tja'. Wel heeft hij alles bekend. De slachtoffers zijn meisjes tussen de 13 en 16 jaar. De moeder van een van hen las een slachtofferverklaring voor in de rechtszaal.

Op 26 september 2019 zagen twee fietsende vriendinnen van 14 en 15 jaar de man met zijn broek op de enkels staan langs de weg tussen Loon en Gasteren. Toen ze hem voorbij waren, haalde hij hen even verderop in met zijn busje zagen ze hem even later opnieuw staan, terwijl hij zichzelf bevredigde.

Hetzelfde overkwam twee meisjes die op 30 september aan de rand van Emmen fietsen. Beiden waren alleen op weg van school naar huis. In februari vorig jaar werd een meisje uit Zuidlaren slachtoffer van de man. Zij zag hem staan in de buurt van Glimmen. De tiener was daarna een tijd lang bang om alleen naar buiten te gaan en ook thuis was ze angstig.

'In één klap veranderd'

Later diezelfde maand dook de man opnieuw op: in Westdorp zagen twee meisjes van 13 jaar, die de hond uitlieten, hem staan. Een van hen dacht nog dat hij stond te plassen. Maar even later haalde de man ze in met zijn busje en verderop zagen ze hem weer staan. Toen deed hij zijn jas met beide handen open en keek de twee indringend aan.

De twee schrokken zich rot en liepen door. Toen ze zagen dat de man achter hen aankwam, belde een van de twee haar moeder. Die sprong op de fiets, maar was te laat om de man nog te zien.

"Eén avond, één moment. De keuze die jij die avond hebt gemaakt, heeft onze dochter in één klap veranderd", vertelde de moeder in de rechtszaal. Het meisje was daarna bang om alleen ergens naartoe te gaan. "Ze is in één klap volwassen geworden."

Behandeling belangrijk

De Assenaar is door een psycholoog onderzocht en heeft onder andere een autistische stoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. Om te voorkomen dat hij weer de fout in gaat, is het heel belangrijk dat hij doorgaat met zijn behandeling, adviseerde de psycholoog.

Uitspraak: 2 maart.