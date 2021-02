'Gedupeerden kleine gasvelden verdienen omgekeerde bewijslast'

Er is een thema-avond georganiseerd over de omgekeerde bewijslast omtrent kleine gasvelden. Deze wordt op 22 februari gehouden en vindt online plaats. Doel van de avond is dat experts, betrokkenen en gedupeerden in gesprek gaan over gaswinning uit deze kleine velden.

Drijvende kracht achter de thema-avond is Tineke Nieboer, gemeenteraadslid in Noordenveld en het Drentse gezicht van Code Oranje tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Tijdens de online bijeenkomst wordt er gepleit voor betere bescherming van woningeigenaren. Henk Koekkoek, fractievoorzitter van Lijst Groen Noordenveld en tevens jurist, zal samen met Jeannette van der Velde (voorzitter stichting GAS DrOVF) als spreker optreden.

"Ook Ingeborg Hoogveld, nummer 5 op de landelijke lijst van Code Oranje, is aanwezig", vertelt Nieboer. "Het is bewust geen informatieavond, maar een thema-avond. We willen in gesprek met elkaar. Wie weet wat we Ingeborg als mogelijk toekomstig Kamerlid dan mee kunnen geven."

'Niets geleerd van Groningen?'

Nieboer vindt het belangrijk om in gesprek te gaan over dergelijke 'hete onderwerpen'. "Het is raar dat in Groningen en rondom de gasopslag Norg de omgekeerde bewijslast wel geldt, maar dit bij kleine gasvelden van Overijssel tot aan Friesland niet het geval is. Hebben we dan niets geleerd van de situatie in Groningen?"

De bedoeling is dat de gastsprekers met een man of zes in gesprek gaan. "Dit zijn allemaal mensen die midden in de dossiers zitten en direct betrokken zijn bij het gasdossier", zegt Nieboer. "De avond zal live te volgen zijn op Facebook, waarbij ook in de chat vragen gesteld kunnen worden. Zo informeren we niet, maar betrekken we de mensen erbij. Er zijn genoeg mensen in het noorden die de pijn van de gaswinning voelen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Niet alleen voor 17 maart, ook daarna."

De online bijeenkomst op 22 februari is te volgen via Facebook en zal van 19:30 tot 22:00 uur plaatsvinden.