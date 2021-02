Voorlopig nog geen uitspraak over beëindiging treinkaping De Punt

Het gerechtshof in Den Haag beslist op 20 april wanneer er een uitspraak komt in de zaak over de treinkaping in 1977 bij De Punt. Dat zei de voorzitter vandaag aan het einde van de zitting. Nabestaanden van twee omgekomen kapers verwijten de Nederlandse Staat dat zij doelbewust de kapers heeft laten doodschieten. De Staat bestrijdt dat. In 2018 stelde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse Staat in het gelijk.

De nabestaanden moeten dus nog minimaal twee maanden wachten voor ze meer duidelijkheid hebben. "Het is lang, maar dit doe je ook niet even", zegt advocaat Liesbeth Zegveld in een korte reactie. "We zijn al zolang met deze zaak bezig en wij hebben die tijd ook keihard nodig gehad." Zegveld staat de nabestaanden van de Molukse treinkapers in de zaak bij.

Zegveld kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen twee zittingsdagen. "Het ging goed, we hadden een specifiek verhaal en dat hebben we kunnen vertellen. De verklaringen rijmen niet met elkaar, het klopt gewoon niet. Daar moet je vragen bij stellen en dat hebben we gedaan."

Tweede dag hoger beroep

Vandaag tijdens de tweede dag van het hoger beroep mochten beide advocaten kort op elkaar reageren. Liesbeth Zegveld en de landsadvocaten kwamen nog één keer op hun standpunten terug.

De Staat en de nabestaanden staan wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Zegveld zijn de mariniers die de treinkaping beëindigden doelbewust de trein in gegaan om de kapers te doden. De Staat stelt dat zij schoten uit zelfverdediging.

De treinkaping bij De Punt

In de ochtend van maandag 23 mei 1977 kaapten negen gewapende Molukkers de intercity van Assen naar Groningen. De trein werd bij De Punt stilgezet. De kaping van de trein duurde uiteindelijk drie weken. Toen duidelijk werd dat onderhandelingen op niets uitliepen, werd een bevrijdingsactie op touw gezet. Op 11 juni 1977 bestormde een groep mariniers de trein. Zes kapers en twee gegijzelden kwamen daarbij om het leven.

