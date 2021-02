Winkelcentrum Hoogeveen de dupe van vandalen

Het is onrustig in het winkelcentrum De Grote Beer in Hoogeveen. Afgelopen nacht zijn er opnieuw ruiten ingegooid. De politie Hoogeveen doet onderzoek.

"Het is echt verschrikkelijk", laat Sigrid Bredewold van kapsalon Pé-Jé weten. De eigenaresse kreeg een bericht van de politie dat een ruit van de kapsalon was ingegooid. "Ik ben er vervolgens naartoe gegaan. De vandalen zijn gelukkig niet binnen geweest."

'Vorige week is het ook gebeurd'

Het is niet voor het eerst dat kapsalon Pé-Jé de dupe is van vandalisme. "Vorige week is het ook gebeurd. Toen zijn ze wel binnen geweest", vervolgt Bredewold. "Gisteren kon ik mijn spullen ophalen bij de politie, omdat de dader was gevonden. Het gebeurt om de havenklap. De bakker heeft het twee keer meegemaakt.

Bredewold is goed verzekerd, maar is bang dat het vandalisme niet zal stoppen. "Tot nu toe hebben wij alleen eigen risico hoeven te betalen. Maar in hoeverre gaat een glasverzekering nog elke keer vergoeden", zegt de kapster. "Ik heb het idee dat het telkens dezelfde groep is. Je weet gewoon niet wat je ertegen kan doen."

De kapsalon is niet de enige onderneming die te maken heeft met de vandalen. Ook bij de buren Bakken met Plaizier ging het eerder mis. "Het is hier momenteel heel onrustig. Bij ons zijn er tijdens Kerst drie ruiten ingegooid, er is nog niks nieuws bijgekomen", laat een medewerker van de bakkerij weten. "Bij ons zijn er nog twee ruiten heel. Het zal ons niets verbazen als die binnenkort ook kapot zijn."

Terugkerend probleem

Het probleem doet zich vaker voor, ook in andere gebieden in Hoogeveen. Afgelopen weekend werden de ruiten van Gerans Jeans & Fashion in de Hoofdstraat al bekogeld met ijsblokken. "Een goede kennis van de zaak woont tegenover de winkel. Hij stond op dat moment toevallig op het balkon. De daders zijn gefilmd. Ze gooiden met ijs tegen de ruiten van meerdere winkels. De knal was behoorlijk. Onze ramen zijn gelukkig heel gebleven", vertelt een medewerker.