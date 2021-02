Bevers met bevroren snorharen in de sneeuw

De bever komt voor in Noord-Azië en Europa, waaronder Scandinavië en de Baltische Staten, en is dus aangepast aan de kou. Sterken legt uit dat de beverdam in de Drentsche Aa is ingesmeerd met modder; een veilige en geïsoleerde plek.

Voedselvoorraad

In de herfst hebben bevers hun voorzorgsmaatregelen al genomen. De burcht is extra geïsoleerd en van voldoende reservevoedsel voorzien. In de winter eten de dieren vooral bast van houtige gewassen en wortelstokken. Takken van omver geknaagde bomen, zoals de populier en wilg, worden onder water bij de burcht bewaard als wintervoorraad.

Uitrusten

De dieren zijn vooral 's nachts actief. Overdag rusten ze uit, op legers, in holen of in de burcht. In tegenstelling tot de meeste andere knaagdieren houden bevers geen winterslaap. Maar als het water rondom de burcht bevroren is, moeten ze soms wel een tijdje binnen blijven. Op zulke momenten komt de wintervoorraad goed van pas.

