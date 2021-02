Werk- en celstraffen voor kerstrellen in Rolde

Voor het rellen tijdens een kerstfeest in 2019 in Rolde zijn vijf mannen van 19, 20 en 21 jaar uit Assen en Rolde veroordeeld tot werkstraffen tot 180 uur. De politierechter legde de mannen ook voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden op.

De rechter noemde de rellen in Rolde een 'veldslag', waarbij politie werd uitgescholden en bekogeld met stenen en vuurwerk. Een agent liep gehoorschade op.

Een café in Rolde organiseerde een kerstfeest op 26 en 27 december. Beide avonden waren uitverkocht. De eerste avond kwamen jongeren op het feest af die geen kaartje hadden bemachtigd. Er ontstond een grimmige sfeer op straat. Uit voorzorg was de politie ook op de tweede avond aanwezig. Er ontstonden die avond meerdere vechtpartijen in de Hoofdstraat. De politie kreeg de menigte niet uiteen. Groepen jongeren keerden zich tegen de agenten. Ook de politiehonden werden met stenen en vuurwerk bekogeld.

Gehoorschade

Twee agenten wilden hun politiewagen wegzetten toen een zwaar stuk vuurwerk vlak bij hen ontplofte. De gooier was een 19-jarige man uit Rolde. Hij werd later pas aangehouden. Op het filmpje was te horen dat de Roldenaar werd opgejut. Hij wilde eerst niet en zei: "Nee, nu niet. Veel te veel mensen". Uiteindelijk gooide hij toch. Een van de agenten heeft tot op de dag van vandaag last van tinnitus, dit is een harde geluidstoon in zijn oren.

Excuses

De Roldenaar kreeg voor poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel de hoogste straf opgelegd. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 800 euro betalen. De maker van het filmpje was een 19-jarige man uit Assen. Hij riep tegen de Roldenaar: "Hey, gooi vuurwerk, gooi nu, gooi" en gaf de ander een vuurtje. "Wat bezielt je om iemand met vuurwerk in de hand te bewegen dit naar de politie te gooien." De Assenaar bood op zitting zijn excuses aan de agenten die ook in de zaal zaten. De Assenaar kreeg voor opruiing een werkstraf van tachtig uur opgelegd.

Twee mannen van 21 en 19 jaar uit Assen moeten voor het beledigen van agenten een boete van 500 en 750 euro betalen. De jongste schold niet alleen, maar liet daarbij ook zijn broek zakken. Een 20-jarige Assenaar moet voor belediging en illegaal vuurwerkbezit een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Hij had geen vuurwerk in Rolde, maar de agenten vonden 39 nitraten en 1 mortierbom in de slaapkamer van man in Assen.

