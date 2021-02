Kastanjeboom krijgt toch rustige oude dag in Roden

De kastanjeboom op het Heereborchplein in Roden hoeft geen plaats te maken voor de centrumontwikkeling in het dorp. De vele reacties op het verdwijnen van de boom, heeft het college van Noordenveld doen besluiten opnieuw naar de plannen te kijken. "We hebben het ontwerp nu zo aangepast dat er weer plek is voor de boom", zegt wethouder Kirsten Ipema.

Twee weken geleden kwam er op internet een petitie op gang om de boom te behouden. Dit naar aanleiding van een open brief van Evert Liewes, een Roner die zowat opgroeide met de kastanjeboom en er smakelijk over wist te vertellen. De petitie haalde in een mum van tijd meer dan vijfhonderd handtekeningen op. Later schaarden Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks zich ook achter deze petitie.

'Gehecht aan de boom'

De gemeente wilde de boom eerst kappen, omdat de boom geen lang leven meer beschoren was. "Boomdeskundigen hebben berekend dat de boom nog zo'n vijf tot tien jaar meegaat", zegt wethouder Ipema. "Mede daarom wilde wij de boom kappen en vervangen voor andere beplanting. We hebben echter gemerkt dat er veel reactie kwam op dit besluit. Men blijkt zeer gehecht aan deze boom."

Het ontwerp is nu zo aangepast, dat er weer plek is voor de boom. "Dat betekent wel dat we de geplande onderbeplanting achterwege moeten laten", zegt Ipema. "Maar de boom krijgt een rustige oude dag voor de Heereborch. Daar zijn veel Roners vast heel blij mee. Fijn dat we het zo kunnen oplossen."