Vaccinatielocatie Emmen verwacht komende week 500 mensen per dag te prikken

De gehele operatie loopt gesmeerd sinds de deuren rond negen uur in de ochtend opengingen. "Van wachtrijen zijn geen sprake, iedereen is lekker vlot aan de beurt", aldus Nienhuis. Het testen en het vaccineren gebeurt afgescheiden van elkaar in de beide hallen. Bij de balie voor het prikken staan vooral ouderen en nog wat zorgpersoneel te wachten voor een injectie.

'Komt u voor een vaccinatie?'

Verschillende gastvrouwen wijzen de weg. "Komt u voor de vaccinatie", vraagt stewardess Vivianne Krijt die bij de ingang staat. "Ja? Dan mag u doorlopen naar binnen en dan helpt mijn collega u verder." Krijt vloog als stewardess voor Transavia, maar kwam ook thuis te zitten. "Ik ben zo blij dat ik weer aan de slag kan. Ik zat veel thuis. En het werk hier is leuk. En het komt ook wel met elkaar overeen als je het hebt over gastvrijheid en behulpzaamheid."

"In totaal kunnen we maximaal dertigduizend prikken per week zetten. Aankomende week blijft dat aantal rond de vijfhonderd hangen", zegt Nienhuis. Volgens de projectleider heeft dat allemaal te maken met het aantal beschikbare vaccins en de toevoer daarvan. "We werken op hand van de voorraad en het voorgeschreven regeringsbeleid. Bij wijzigingen kunnen wij onmiddellijk opschalen en dat is fijn."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Stewardess Vivianne Krijt uit Zwolle werkt nu bij de locatie in Emmen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Dagkoersen

Vooralsnog kregen mensen het Pfizer-vaccin toegediend, vanaf volgende week komt daar AstraZeneca bij. Of het aantal prikken dan ook omhoog kan gaan, kan Nienhuis nog niet zeggen. "Het is net als werken met dagkoersen, dus dat kunnen we nu nog niet zeggen."

Emmen is de tweede vaccinatielocatie in Drenthe. De eerste werd al eerder geopend bij het TT Circuit in Assen. Volgens Nienhuis is een derde in voorbereiding in Hoogeveen. Waar die komt, kan ze nog niet zeggen. Daarover wordt namelijk nog gesproken. Wel is het de bedoeling dat er vanaf eind maart of begin april ook in die Drentse stad wordt geprikt. Ook komt er een locatie in Hardenberg.

Naast vaccineren kunnen inwoners van Emmen en omgeving zich ook laten testen in het voormalig Fletcher Hotel. Die locatie vervangt de vorige locatie aan de Phileas Foggstraat. Vandaag worden daar naar verwachting zevenhonderd mensen getest. Andere teststraten in Drenthe zijn in Assen, Hoogeveen en Meppel.

Nienhuis is tevreden over het Fletcher Hotel als locatie. "Het is mooi ruim van opzet en ligt heel centraal." Ze verwacht dat de beide sporthallen nog tot eind 2021, begin 2022 in gebruik zullen zijn.

'Lekker snel geholpen'

In de wachtruimte zitten Anton (82) en Gre Schomaker (81) uit Ter Apel de mogelijke bijwerkingen van hun vaccin af te wachten. Tot nu toe gaat alles goed, aldus het echtpaar. Anton Schomaker: "Alles verliep zonder een centje pijn. We werden lekker snel geholpen." Eigenlijk zouden ze vorige week al in Assen aan de beurt zijn, maar vanwege het slechte weer ging dat niet door.

Gre Schomaker: "We hopen nu alles snel weer te kunnen doen. We kijken ernaar uit om over niet al te lange tijd weer een vakantie te kunnen bespreken." Beiden hopen dat alles snel weer een beetje normaal wordt. "We zijn het eigenlijk wel een beetje zat."