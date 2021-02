'Algemeen belang weegt zwaarder', dus wil Noordenveld bouwen in Peize

Het liefst ziet de gemeente tussen de vijftien en twintig levensbestendige woningen gebouwd. "Maar we willen ook samen met omwonenden in overleg", aldus de wethouder.

'Liever niet'

Zoals gezegd was het volgens de wethouder een lastig besluit, omdat meerdere omwonenden al langer aangeven dat ze liever geen of zo min mogelijk woningen gebouwd zien worden. Ook gaven ze eerder aan het zonde te vinden dat er met de bouw een stuk groen uit de gemeente verdwijnt. "Er is toch ook sprake van woningbouw in Peize-Zuid?", aldus een omwonende in een eerdere enquête over de invulling van de Oude Velddijk.

Maar die enquête bevestigde volgens wethouder Kosters ook dat er in Peize veel vraag is naar levensloopgeschikte woningen. "Dus ondanks het standpunt van de directe omwonenden hebben wij - met het oog op die grote woningbehoefte - besloten om zoveel mogelijk levensloopgeschikte woningen te realiseren. Indien mogelijk in de vorm van een hofje."

Knarrenhofje

Volgens de wethouder blijkt uit verschillende onderzoeken die in de omgeving zijn gedaan naar onder andere de bodem, het geluid en de ecologie dat de kavel geschikt is voor een woning, een twee-onder-een-kapwoning of een zogenoemd Knarrenhofje. Dat is een soort hofje met meerdere woningen waar ouderen en jongeren samenleven en elkaar ondersteunen bij problemen. Laatstgenoemde heeft de voorkeur van een meerderheid van de Peizenaren die de enquête invulden.

Over de definitieve invulling en hoe financieel de vork in de steel steekt wordt de gemeenteraad binnenkort geïnformeerd. De raad neemt dan in april een besluit over welke variant van bebouwing verder wordt uitgewerkt.