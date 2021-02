SportDrenthe helpt clubs met ingewikkelde aanvraag coronasteun

De PvdA in Provinciale Staten had om de extra hulp gevraagd, omdat de partij ziet dat sportverenigingen in moeilijkheden komen. Statenlid Peter Zwiers: "We maken ons zorgen of de sportverenigingen in Drenthe wel goed kunnen profiteren van de landelijke steunpakketten. Deze zijn opgezet vanuit het Rijk om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het invullen van de aanvragen hiervan is echter niet eenvoudig en zo lopen de verenigingen mogelijk geld mis. Geld dat hard nodig is om als club overeind te blijven."

Gedeputeerde Henk Brink vindt ook dat er wat moet gebeuren: "De mogelijkheden voor steun vanuit het Rijk zijn niet bij alle sportverenigingen bekend. Dat krijgen we ook te horen van SportDrenthe uit de contacten met de sportclubs. SportDrenthe gaat op 3 maart een webinar organiseren voor penningmeesters van sportverenigingen. Tijdens zo'n webinar worden de verenigingen geholpen bij het indienen van de aanvraag voor de coronarijkssteunmaatregelen." Daarnaast is dat volgens Gedeputeerde Staten een goed moment om onderling ervaringen te delen en krijgt SportDrenthe zo een completer beeld van de actuele situatie bij sportverenigingen. Dus ook waar nog grote problemen zitten.

TASO is ingewikkeld

Met name het aanvragen van de nieuwe TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) is ingewikkeld. Sportverenigingen moeten flinke delen van hun administratie aanleveren voor de beoordeling of en hoeveel steun ze kunnen krijgen. Statenlid Zwiers: "Het vraagt veel inspanning van de vrijwilligers van deze sportverenigingen. Het leidt ertoe dat niet alle verenigingen deze tegemoetkoming aanvragen. Soms omdat het te veel tijd vraagt, soms omdat het te ingewikkeld is."

De TASO is bedoeld voor de komende periode waarin er nauwelijks gesport wordt en kantines gesloten zijn.

Coronasportloket

Gedeputeerde Brink: "Sinds vorig jaar hebben de provincie en SportDrenthe een coronaloket voor verenigingen. Sportclubs die in de financiële problemen dreigen te komen, kunnen daar terecht voor advies. Dat loket moet meer onder de aandacht van sportclubs komen, vinden Brink en Zwiers.

Gedeputeerde Staten gaan ook de Drentse gemeenten vragen om de verenigingen te wijzen op de ondersteuning via SportDrenthe en de Rijkssteunpakketten, voor zover de gemeenten dat nog niet hebben gedaan.

Trouwe leden en sponsoren

Zwiers: "Doordat de meeste leden van sportclubs trouw hun contributie blijven betalen, houden verenigingen nog het hoofd boven water. Verschillende sponsoren hebben alleen steeds minder financiële ruimte, waardoor zij moeilijk verenigingen kunnen steunen. Het landelijke steunpakket is dan een welkome aanvulling om als vereniging overeind te blijven."

