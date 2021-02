Weinig Drentse bedrijven maken gebruik van coronasteun

Van alle Drentse ZZP'ers ontving ruim 24 procent coronasteun (bijna 7.400 bedrijven). Voor bedrijven met twee of meer werkzame personen geldt dit voor bijna 44,5 procent (bijna 5.200 bedrijven).

Van alle provincies wordt er in Noord-Holland en Limburg het meest gebruikgemaakt van de coronasteunmaatregelen.

In onderstaande tabel zie je het percentage ZZP'ers en bedrijven met twee of meer werkzame personen dat coronasteun ontving in 2020 per provincie. Door in het dropdownmenu 'aantal bedrijven met steun' te selecteren, zie je ook het absolute aantal ZZP'ers of bedrijven per provincie.

Meeste steun voor Asser bedrijven

Binnen Drenthe ontvingen in de gemeente Assen relatief gezien de meeste bedrijven coronasteun, namelijk bijna 55 procent (685 bedrijven). Hierbij is geen rekening gehouden met ZZP'ers. Ook in de gemeenten Meppel (bijna 53 procent, 460 bedrijven) en Emmen (bijna 50,5 procent, bijna 1200 bedrijven) kregen relatief veel bedrijven coronasteun.

In de gemeente De Wolden kregen naar verhouding de minste bedrijven coronasteun: 29 procent (225 bedrijven).

Meeste steun voor Emmer zzp'ers

In de gemeente Emmen maakten, relatief gezien, de meeste zzp'ers gebruik van een coronasteunmaatregel. Het gaat om ruim 28 procent, wat neerkomt op ruim 1600 zelfstandige ondernemers.

In de gemeenten Midden-Drenthe en Aa en Hunze kregen relatief weinig zzp'ers coronasteun. In beide gemeenten ging het om bijna 19,5 procent. Dat komt in Midden-Drenthe neer op 420 zzp'ers en in Aa en Hunze op 345.

Meeste steun voor horeca in Hoogeveen

Als we kijken in welke gemeente relatief gezien de meeste horeca-ondernemers vorig jaar geld kregen uit tenminste één steunmaatregel is dat Hoogeveen. Daar geldt dat voor ruim 77 procent van de horeca-ondernemers, 135 bedrijven in totaal.

In Borger-Odoorn en Coevorden was dat het minst, met 62,5 procent in beide gemeenten. Voor Borger-Odoorn komt dat neer op 75 horeca-ondernemers en in Coevorden op 100.

Op onderstaande kaart kun je zien in welke Drentse gemeente bedrijven, ZZP'ers en horecaondernemers de meeste coronasteun kregen. Klik op de gemeente voor meer informatie.

Coronasteun in heel Nederland

Regionaal werd er vooral op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog gebruikgemaakt van de coronasteunmaatregelen. Op de horecarijke eilanden ging het om driekwart van de bedrijven. Ook in het Limburgse Roermond en Vaals gaat het om bijna 65 procent van alle bedrijven.

Van de grote steden staan Amsterdam en Maastricht aan kop, met zes op de tien ondernemers in die gemeenten die steun ontving.

En hier zie je de cijfers voor heel Nederland. Klik op de gemeente voor meer informatie.