Werkstraf en drie jaar rijontzegging voor ongeluk met twee doden bij Borger

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tijdens de rechtszaak negen maanden celstraf en drie jaar rijontzegging. Omdat de zaak al bijna twee jaar oud is, vond de rechtbank het te ver gaan om de man nog naar de gevangenis te sturen.

Chatten tijdens het rijden

Hij reed op 11 maart 2019 via de N34 vanuit Yde richting één van zijn horecazaken in Emmen. Ondertussen was hij aan het chatten op een datingapp. Uit onderzoek is gebleken dat de man tot tien minuten voor het ongeluk nog berichtjes zat te versturen. De officier van justitie ging er vanuit hij daar ook op het moment van het ongeluk mee bezig was, maar dat daarvoor is geen bewijs, stelt de rechtbank.

Andere automobilisten zagen de auto van de man uit Yde plotseling in een rechte lijn naar de linkerweghelft gaan. Omdat er tegenliggers aankwamen, remde de bestuurder achter hem al af, omdat hij zag dat het fout zou gaan. De man botste frontaal op een busje, waarin een 70-jarige Emmenaar en een 50-jarige man uit Emmer-Compascuum zaten, die onderweg waren naar Groningen. Beide mannen kwamen om het leven.

De man uit Yde raakte zwaargewond en lag wekenlang in het ziekenhuis. In zijn auto vond de politie later twee wikkels speed. Ook daarvoor is de man veroordeeld. Wat er nou precies gebeurde, waardoor hij op de verkeerde weghelft terechtkwam, is nog altijd niet duidelijk. De man heeft verklaard dat hij zich niks meer van de ochtend van het ongeluk kan herinneren.

Schuldgevoel

Omdat hij in de maanden na het ongeluk niet wist hoe hij moest omgaan met zijn schuldgevoel, raakte hij verslaafd aan GHB. Onder invloed daarvan veroorzaakte hij in november vorig jaar een ongeluk met een bus in de buurt van Peize.

De buschauffeur zag de man recht op zich afkomen. Hij kon een frontale botsing voorkomen door zijn bus snel de berm in te sturen, maar de auto raakte hem alsnog. De man uit Yde ging er na de botsing keihard vandoor.

Inmiddels heeft hij hulp gezocht voor zijn psychische problemen, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Die was voor de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers erg emotioneel. De rechtbank benadrukt in haar uitspraak dat "geen enkele straf het leed kan compenseren".

