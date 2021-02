Actiegroep Meten=Weten wil actie tegen compostbulten bollentelers

Meten=Weten, een burgerinitiatief van zeshonderd inwoners van Westerveld, voert al langer actie tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. De groep maakt zich ook zorgen over de verspreiding van de schimmelziekte Aspergillus Fumigatus. Die zou goed gedijen in compostbulten van de bollen- en siertelers in Westerveld.

Sterftekans

Onlangs bleek dat de schimmelziekte Aspergillus Fumigatus mensen mogelijk extra kwetsbaar maakt voor het coronavirus. Recent onderzoek van het Radboud UMC, LUMC en het RIVM toont aan dat een kwart van de ernstig zieke coronapatiënten besmet is met de schimmel. Besmetting met het type schimmel lijkt de sterftekans te verdubbelen, aldus de onderzoekers.

Meten=Weten wijst in een brief aan minister Van Ark op de uitkomsten van dit onderzoek. "We willen u met klem vragen uw verantwoordelijkheid te nemen als minister en opdracht te geven deze bulten zo snel mogelijk te laten afvoeren", schrijft de groep. "Onze gezondheid is belangrijker dan de economische belangen voor bollentelers."

Meten=Weten overweegt juridische stappen als er geen oplossing komt voor de compostbulten.