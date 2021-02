Hard getroffen verzorgingstehuis Dekelhem na weken coronavrij

De eerste besmettingen werden tijdens Kerstmis vorig jaar ontdekt. In de dagen en weken die daarop volgden, verspreidde het virus zich snel in het verzorgingstehuis. Naast de acht bewoners die overleden, raakten er 33 bewoners en 26 medewerkers besmet met het coronavirus.

'Onvoorspelbaar virus'

Voor verpleegkundige Riëtte Hogenberg sloeg het nieuws van de besmettingen in als een bom. Gelijk vreesde ze voor de gezondheid van de tientallen bewoners, waarvan een groot deel aan een vorm van dementie lijdt. "Veel van deze mensen hebben onderliggende klachten en ze zijn gevoeliger voor het virus. Het ene moment wandelt iemand naar het toilet en een paar uur later ligt diegene ineens in bed aan de morfine. Het was zo onvoorspelbaar", vertelt Hogenberg.

Niet alleen de bewoners werden ziek, maar ook veel verpleegkundigen kregen het virus. De één ontwikkelde nauwelijks klachten, maar er zijn collega's van Hogenberg die nog steeds minder conditie hebben en sneller vermoeid raken. Hogenberg: "Al in de eerste week testten collega's positief op het virus en moesten dus in quarantaine. Ik heb als één van de weinigen geen corona gekregen en dus kwam er veel op de schouders terecht van de mensen die nog wel konden werken."

Riƫtte Hogenberg maakte de coronauitbraak van dichtbij mee (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Huilen om de kou

De verpleegkundigen maakten flinke werkweken met lange dag- en nachtdiensten. Alles om de bewoners in leven te houden en zo goed mogelijk te verzorgen. Maar ook om familieleden op de hoogte te houden van de situatie in het verzorgingstehuis. Bezoek bleef in zeer beperkte vorm mogelijk, net als de laatste zorg op het moment dat een bewoner leek te gaan overlijden. Hogenberg: "Het was alleen veel kouder. Er mochten bij een overlijden maar twee mensen zijn en soms koos de familie ervoor om helemaal niet te komen. Daar heb ik wel een keer om moeten huilen."

De impact die de corona-uitbraak op Dekelhem heeft gehad, is volgens rayonmanager Marcel van der Meulen enorm. "Er overleden bewoners en natuurlijk maakte dat een boel emoties los bij het personeel. We hebben daarom veel begeleiding geboden in de vorm van maatschappelijk werkers en bedrijfspsychologen", vertelt Van der Meulen. Daar heeft ook verpleegkundige Hogenberg veel aan gehad. Hogenberg: "Net als aan het thuisfront. Het is belangrijk en fijn om even kwijt te kunnen wat er tijdens een dag of nacht was gebeurd,"

Belangrijke lessen

Ondanks de verschrikkelijke tijd die de medewerkers en bewoners van Dekelhem hebben gehad, zijn er toch wat lichtpuntjes uit de uitbraak te halen. Zo konden andere uitbraken in de kiem worden gesmoord met behulp van de opgedane kennis. "In verzorgingstehuis Vierackers in Assen raakten ook mensen besmet, maar met de ervaring van Dekelhem konden we daar voorkomen dat er mensen overleden. Vooral de hygiëne bleek een belangrijk knelpunt en daar zetten we nu veel meer op in", vertelt Van der Meulen.

Verpleegkundige Hogenberg is vooral opgelucht dat de uitbraak voorbij is, maar ook zij kan er nog iets positiefs in zien: een sterkere band met haar collega's. "We zijn dichter bij elkaar gekomen en kunnen alles bij elkaar kwijt. Wat er ook gebeurt."

