Fracties Hoogeveen: motie voor hervorming jeugdzorg

"Het is vrij uniek wat er nu gebeurt", legt raadslid Peter Koekoek van het CDA uit. Samen met de andere fracties dient hij donderdagavond een motie in waarmee ze de jeugdzorg in de gemeente grondig willen hervormen. "In het belang van de kinderen en uit kostenbesparing."

Schuldenlasten

De afgelopen maanden hebben alle woordvoerders van het domein 'jeugd' de handen ineengeslagen en met elkaar een plan gemaakt om de jeugdzorg in de gemeente te verbeteren. Sinds de decentralisatie in 2015 ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de gemeente. Maar bij veel gemeentes lopen de kosten ervan hoog op en zorgen die voor hoge schuldenlasten. Ook bij de gemeente Hoogeveen is dit het geval: afgelopen december besloot de raad al een miljoen euro op het sociaal domein te bezuinigen.

Regie terugpakken

Maar volgens raadslid Koekoek is de kostenoverschrijding niet de enige reden voor deze motie. "De kern ervan is dat we de regie willen terugpakken", zegt hij. "De gemeente heeft de afgelopen jaren niet goed gedaan. De wil was er niet."

Koekoek vervolgt: "Dat betekent bijvoorbeeld dat we het aantal zorgverleners dat bij één gezin betrokken is flink willen terugschroeven. Soms gaat het om dertien zorgverleners voor één kind, dat is te veel. Maak werk van één plan en één aanspreekpunt, ook in het belang van het kind zelf", vindt hij.

Goede resultaten

Maar ook de controle op de zorgaanbieders moet scherper volgens de motie. Aanbieders mogen niet meer dan 3 procent winst maken. Doen ze dat wel, dan moeten ze worden teruggefloten, vinden de raadsleden.

Verder noemt Koekoek ook een voorbeeld van hoe het wél moet: het pilotproject 'Jeugdprofessional', waarin jeugdzorg en onderwijs wordt gecombineerd. "Onder meer de Juliana van Stolbergschool boekt daarin mooie veelbelovende resultaten", vertelt hij. "Als dat goed blijft gaan kan die methode worden toegepast op meerdere scholen, maar daar gaat het college over."

Opgelucht

Hoe dank ook is Koekoek opgelucht dat de raad eensgezind is. "Na alle discussies en gedoe binnen de gemeenteraad is dat wel eens anders geweest", zegt hij.

De motie wordt donderdagavond voorgelegd aan het college. Maar omdat die door alle raadsleden is ondertekend, wordt verwacht dat ook het college ermee in zal stemmen.