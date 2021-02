Kavels Delftlanden zo goed als uitverkocht: bijna geen lap grond meer te krijgen

Bouwactiviteiten in de wijk Delftlanden in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De woningbouwmarkt zit in de lift en de Emmer wijk Delftlanden surft mooi mee op die golf. Alle woningbouwkavels zijn inmiddels verkocht aan particulieren of projectontwikkelaars. Dat leert navraag bij de gemeente Emmen en de curator van de failliete projectontwikkelaar Megahome.

Kon je er drie jaar geleden een kanon afschieten zonder veel risico iets te raken, tegenwoordig zie je door de bouwkranen bijna de wijk niet meer. De gemeente staat qua kavelverkoop inmiddels op het punt om 'nee' te moeten verkopen, vertelt woordvoerder Jeanine de Vries. "We beschikken in totaal over 83 kavels voor de particuliere verkoop. Daarvan zijn er inmiddels 53 verkocht en 28 liggen onder optie. We hebben nog twee kavels vrij." Voor projectmatige bouw heeft de gemeente nog slechts twee kavels over. "Daar voeren we momenteel gesprekken over."

Schrappen percelen

Inmiddels staan er inmiddels 421 woningen. Voor nog eens een kleine 150 is een bouwvergunning verleend. Daarmee kruipt Delftlanden in de buurt van het afgesproken maximum van 804 huizen. Een aantal jaren geleden lag dat aantal nog op 1250, maar de gemeente besloot vanwege de tegenvallende verkoop een flink aantal percelen te schrappen.

De gemeente is van plan om deze afgevallen kavels anders in te richten. De Vries: "Ze zijn onder andere bestemd voor groen of bijvoorbeeld waterbergingen. Een groot aantal van deze bouwblokken vallen echter onder curator Jan van der Hel."

Op de fles

Van der Hel behandelt momenteel het faillissement van de Twentse projectontwikkelaar Megahome. Na aankondiging van de aanleg van de wijk, kocht Megahome flinke hoeveelheden grond in de nieuwe wijk aan. Het bedrijf ging echter in 2016 op de fles en liet een schuld na van 268 miljoen euro. De curator is overgegaan tot het verkopen van de ruim vierhonderd kavels uit de boedel om deze schuld zoveel mogelijk in te kunnen lossen.

Inmiddels zijn alle kavels met woningbouwbestemming verkocht, vertelt Jan van Marle van Van der Hel advocaten. "Het laatste lapje grond hebben wij eind vorig jaar van de hand gedaan. Op wat nog resteert, mag sinds de laatste bestemmingsplanwijziging alleen nog maar groen worden aangelegd."

Terugdraaien?

De curator klopt binnenkort bij de gemeente aan met de vraag of deze kavels alsnog voor wonen in aanmerking mogen komen. "Op die manier zouden er meer lappen grond kunnen worden verkocht."

De gemeente laat weten voorlopig het maximum aantal woningen voorlopig niet op te willen krikken, aldus De Vries. "We weten niet hoe lang de woningmarkt zich nog zo positief blijft ontwikkelen. Bovendien voorzien we over ongeveer tien jaar een daling in het aantal huishoudens."

Cijfers

Tegelijk is er nog geen sprake van een trek van mensen uit het westen en midden van Nederland naar Emmen. "Er zijn geluiden dat het vele thuiswerken weer gaat zorgen voor belangstelling naar het platteland. Maar dat zien we nog niet terug in de cijfers."