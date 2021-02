Meppel beraadt zich over cameratoezicht in Jan Mankeshof

Burgemeester Richard Korteland van Meppel heeft vandaag contact gehad met de bewoners van de Jan Mankeshof over het cameratoezicht in hun straat. Mogelijk wordt de huidige periode van zes maanden toezicht verlengd.

Op 21 augustus besloot Korteland tot toezicht in de Jan Mankeshof. Het gaat om twee camera's in de straat. "De burgemeester heeft tot cameratoezicht besloten. De burgemeester is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid", reageert de gemeente. "Het doel is preventie en bevorderen van het veiligheidsgevoel van bewoners."

Aanhouding drugshandelaar

Of de camera's een verband hebben met de inval van de politie in diezelfde straat in juni vorig jaar, wil de gemeente niet bevestigen. Die relatie is door een buurtbewoner wel bevestigd.

Bij de inval was bij een familielid van de 36-jarige Saied H, die eerder werd veroordeeld voor onder andere drugs- en wapenhandel.

Wapenvondst

Saied H. was niet in de woning van zijn vader toen de politie daar een inval deed. Hij werd dezelfde dag op een andere locatie in Meppel gearresteerd.

De inval werd gedaan in het kader van een langlopend onderzoek naar aanleiding van een wapenvondst in Hoofddorp, in maart vorig jaar. De vader van H. was wel aanwezig maar is niet aangehouden.

Privacy

Vanmiddag werd er overleg gevoerd met bewoners over het toezicht. Buurtbewoners reageerden afwisselend positief en negatief. Tegenstanders van de camera's betwijfelen of inleveren van privacy in verhouding staat tot deze oplossing. Voorstanders wijzen op de overlast in de straat die niet verdwenen is. Daardoor is de argwaan nog groot. Elke beweging in de straat is voor hen verdacht. Daarom vinden zij dat het cameratoezicht moet blijven.

Het besluit om voor zes maanden cameratoezicht toe te passen loopt tot 21 februari. Nu er geëvalueerd is, is het aan de burgemeester om het toezicht te verlengen.

