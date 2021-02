Cel geëist tegen ex-tbs'er na diefstal tientallen papegaaien

Voor het stelen van papegaaien bij vogelliefhebbers in onder meer Schipborg, De Groeve, Gieterveen en Veendam eiste het Openbaar Ministerie vandaag negen maanden celstraf tegen een 32-jarige man uit de stad Groningen. Hij stal de dieren vorig jaar september en oktober, toen hij in de laatste fase van een tbs-behandeling zat.

Eigenlijk had hij zijn leven 'op de rit', omschreef de Groninger in de rechtszaal in Assen. "Maar ik had geldproblemen. En de enige manier om daarmee om te gaan, was deze", zei hij, doelend de misdrijven. De exotische vogels die hij stal, verkocht hij door.

Betrapt

Samen met een 35-jarige man uit Noordbroek werd de Groninger in de nacht van 5 oktober opgepakt. Ze hadden die nacht in totaal veertien vogels en drie eieren gestolen in Gieterveen, Veendam en De Groeve. Bij het laatste huis werden ze betrapt toen de hond aansloeg.

De politie kon ze later die nacht in Noordbroek aanhouden. Tijdens zijn arrestatie zei de 35-jarige man dat de gestolen vogels in een garagebox in de Groniningse wijk Beijum zaten. Daar vond de politie de hele buit. Eén van de veertien vogels overleed later, volgens zijn baasje als gevolg van stress.

Meer diefstallen

Tijdens het politieonderzoek bleek dat op veel meer plekken papegaaien waren gestolen. Onder meer bij liefhebbers in het Friese Jubbega en het Groningse Alteveer. Bij die laatste werden uit meerdere hokken dertien vogels meegenomen.

Een vogeleigenaar uit Schipborg werd bestolen van zeven dieren en bij een tweede inbraak in Veendam maakte de Groninger tien vogels en een aantal eieren buit. De man bekende alle inbraken, op die in Alteveer en Jubbega na. Die vogels had hij naar eigen zeggen via andere vogelliefhebbers op internet gekocht.

Vaste werkwijze

Dat gelooft de officier van justitie niet, omdat de man een vaste werkwijze had. De Groninger ging namelijk telkens een paar dagen voor de inbraken bij zijn slachtoffers langs en deed zich dan voor als een geïnteresseerde koper. Niet lang daarna werd er vervolgens ingebroken. Dat was bij slachtoffers uit Jubbega en Alteveer ook gebeurd.

Een deel van de gedupeerden heeft zijn dieren teruggekregen, maar niet iedereen. Zij hebben recht op in totaal ruim 10.000 euro schadevergoeding, vindt de officier. Daarnaast eiste ze dat de Groninger nog ruim 10.000 euro aan de staat moet betalen. Dat is geld dat hij volgens haar heeft overgehouden aan de verkoop van gestolen vogels.

Tbs beëindigd

De reclassering had nooit verwacht dat de man inbraken zou gaan plegen, omdat het tijdens de tbs-behandeling heel goed met hem ging. In 2012 veroordeelde de rechtbank in Zwolle hem tot tbs met dwangverpleging vanwege een ernstig geweldsmisdrijf.

Een dag na zijn arrestatie voor de vogeldiefstallen beëindigde de Zwolse rechtbank de tbs. De zaak daarvoor was twee weken eerder behandeld, toen niemand nog wist van de diefstallen. Inmiddels is het OM in hoger beroep gegaan, om de tbs-behandeling weer te hervatten.

In de vogelzaak was hij duidelijk de initiatiefnemer, vond de officier. De 35-jarige medeverdachte was er niet altijd bij en had een kleinere rol. Tegen hem eiste ze honderd uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf.

De uitspraak is op 2 maart.

Lees ook: