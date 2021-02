Mondendorpen: ‘Afkoopsom van 9,5 ton voor Energiepark Pottendijk behoort ons toe’

Energiepark Pottendijk, dat gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepark, zou oorspronkelijk twintig procent van de zonneakker beschikbaar stellen aan de directe omgeving van het park voor sociale en energiebesparende doelen. Het park (inmiddels verkocht door lokale agrariër Jeroen Deddens aan Shell) koos er echter deze regeling af te kopen met bijna een miljoen euro. Sindsdien staat het geld geparkeerd bij de gemeente, die nog moet beslissen over de besteding.

Fonds in eigen beheer

Voor De Monden is dat echter klip en klaar. "Dat geld moet worden gestort in een fonds waarbij de dorpsvertegenwoordiging en de inwoners het beheer voor zijn rekening neemt", vertelt dorpsvoorzitter Wim Katoen van Nieuw-Weerdinge. Middels een brief heeft het gebied dit geluid in januari al overgebracht naar de gemeente. Een antwoord is tot nu toe nog uitgebleven.

Volgens Katoen kan het niet zo zijn dat het gebied straks wel de lasten draagt, maar niet de lusten. "Wij kijken straks tegen die windmolens aan en het geld wordt straks besteed aan bijvoorbeeld de weg van Emmen naar Klazienaveen. Dat past niet."

Beschamend

Wel is er een gebiedsfonds opgericht waar een eenmalig bedrag van 2,5 ton in wordt gestort. Een schijntje, snuift Katoen. "Ik vind dat beschamend weinig. Als je ook nog eens de perikelen in Aa en Hunze bekijkt (daar kwam het tot een breuk tussen de windparkbouwers en de regio), dan maken we ons oprecht zorgen over een goede afloop voor ons."

Jan Schoonbeek, dorpsvoorzitter van Weerdinge en bestuurslid van lokale energiecoöperatie Zonnige Start, deelt die ongerustheid. Het mislopen van die aanvankelijk toegezegde twintig procent brengt een behoorlijke financiële tegenvaller met zich mee. Bij Zonnige Start kunnen inwoners in bijna de gehele gemeente stroom afnemen tegen een gereduceerd tarief. De stroom van Zonnige Start wordt opgewekt via zonnepanelen op een loods in Emmer-Compascuum. Momenteel telt de coöperatie 69 leden.

Niet toereikend

"Uitbreiden is door het wegvallen van die twintig procent enorm beperkt. Onze jaarlijkse opbrengst, die tussen de 20.000 en de 25.000 euro ligt, is daar niet toereikend genoeg voor." Met als gevolg dat er minder snel tempo kan worden gemaakt met het aanbieden van voordelige stroom. "Met het geld kunnen we met gemak een tweede opweklocatie financieren."

Schoonbeek zag nog liever dat de twintig procentregeling was aangehouden. Het zonnepark op Pottendijk is tien keer zo groot als onze huidige opweklocatie. Hoeveel geld we daardoor jaarlijks mislopen? Dat hebben we niet eens uitgerekend, anders waren we helemaal zuur geweest."

Elektrische bus

Naast energiebesparing was het ook de bedoeling dat het geld in sociale projecten wordt gestoken. Schoonbeek: "In dit gebied willen we dolgraag een elektrische bus in De Monden laten rijden voor ouderen." Voor de financiering denkt wordt gedacht aan de compensatieregeling. "Wethouder Van der Weide heeft gezegd dat hij het geld in de regio wil steken. Maar wat verstaat hij daar precies onder? De Monden of de gehele gemeente? Daar mag hij zich nog wel wat explicieter over uitspreken."

Woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente Emmen laat weten dat er nog geen geen besluit genomen over de inzet van dit bedrag. "Aan de raad hebben wij aangegeven om de middelen te willen gebruiken voor duurzaamheidsdoeleinden. Speculeren over de invulling hiervan is op dit moment dan ook totaal overbodig. Maar het is nu geenszins de bedoeling dit geld te besteden aan zoiets als de N862 (weg Emmen-Klazienaveen)."