Kappers strijden voor heropening en doen licht aan: 'Deze klap is harder'

Morgen brandt tussen 18:00 en 20:00 uur licht in salons van diverse kappers in Drenthe en de rest van Nederland. Door het licht in hun zaak aan te doen, strijden de kappers gezamenlijk voor de heropening van hun salons én voor financiële hulp.

Eén van de kappers die meedoet aan de actie is Willem Gropstra van Barbershop Roegh in Smilde. "Ja, wat moet je anders hè? Het is niet alsof ik het momenteel heel druk heb", zegt hij. De zaak van Gropstra bestond afgelopen oktober veertien jaar, maar zo zwaar als het afgelopen jaar maakte hij niet eerder mee.

Forse strop

Tijdens de eerste coronagolf moesten de deuren zeven weken gesloten blijven. "We kregen door de aanvullende maatregelen steun, daar kon ik de vaste lasten van betalen." Toen midden december de huidige lockdown van kracht werd, kon Gropstra niet opnieuw gebruikmaken van steunpakketten. "Er is partnertoetsing en omdat mijn partner parttime werkt, komen wij nergens voor in aanmerking." Omdat de kapper ook nog een medewerker in dienst heeft, betekent dit een forse strop. "Ik heb een huurpand en een koophuis, dat valt niet te betalen met een parttime inkomen."

Met de actie hoopt Gropstra dat er aandacht komt voor de situatie van kappers. Hij doet samen met zijn medewerker het licht aan. De ondernemer heeft het liefst dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. "We hebben laten zien dat we op een verantwoorde en hygiënische manier kunnen werken. Daarom doen we nu het licht aan, voordat het licht straks definitief uit blijft."

Medicatie

Ook Karen Schade van Hairstudio New Image uit Smilde doet morgen mee aan de actie. Zij heeft drie kapsters in dienst, en moet daarnaast huur en andere vaste lasten betalen. Daar komt bij, zegt ze, dat de kapsalon de schade uit de eerste lockdown nog niet heeft kunnen wegwerken. "Deze klap is harder", zegt ze. "Tijdens de eerste lockdown kregen we nog vierduizend euro van de overheid, nu helemaal niets."

Onlangs heeft Schade financiële steun kunnen aanvragen bij de overheid, maar geld heeft ze nog niet gezien. Nog een maandje denkt ze het vol te houden. "Daarna houdt het echt op. In mei moet je het vakantiegeld alweer betalen. Mensen zeggen dat we het straks weer druk krijgen, maar dat is slechts tijdelijk. Na drie tot vier weken blijven de klanten weer weg. Het wordt sowieso rustiger."

'Hakt er wel in'

De gedwongen sluiting doet veel met de onderneemster. Ze slikt medicatie om zich beter te voelen. "Er is geen vooruitzicht. Je hoort niks, je ziet niks. En ondertussen moet ik drie gezinnen draaiende houden. Dat hakt er wel in."

Ook krijgt de kapster van klanten de suggestie of ze toch niet even bij hen thuis een 'kop koffie' komt drinken. Maar knippen bij klanten thuis, daar begint ze niet aan. "Word ik betrapt, dan ben ik nog verder van huis. Dat is me het niet waard."

