MHBOS: Zo was het bijzondere schrijfjaar van Kolsloot bij FC Emmen

Kolsloot bekeek in het seizoen 2018/2019 liefst veertig wedstrijden van FC Emmen en zag veel zaken voorbij komen die zo de krant in konden. "Een transfer waar je van hoort of een andere ontwikkeling. Maar je hebt afgesproken dat het een boek wordt. Dus je kunt dan niets met die vertrouwelijke informatie. Dat is wennen, want soms wil je het heel graag publiceren", zegt hij.

Scherp op zijn

Na de plotselinge promotie van FC Emmen naar het hoogste niveau van het land stond Kolsloot te popelen de club te gaan volgen. "Verandering is altijd leuk in de sport. Ik had meteen het gevoel, in een regio waar mensen zich een beetje achtergesteld voelen en bij een club waar allemaal nieuwe dingen stonden te gebeuren, dat het een boeiende dynamiek zou worden", legt de in Hilversum woonachtige schrijver uit. "Toch ook een beetje David tegen Goliath. De club waarvan niemand denkt dat ze overleven en waar dan toch heel veel verstandige mensen lijken rond te lopen. Dat helpt allemaal ontzettend er een leuk verhaal van te maken."

Van heel dichtbij maakte Kolsloot het succesvolle debuutjaar in de eredivisie van FC Emmen mee. De rood-witten eindigden op de veertiende plaats. "Als je er zo vaak bent ga je toch wat voor mensen voelen. Betekent niet dat je op ze verliefd wordt, maar het blijven niet afstandelijke figuren. Daar moet je op een goede manier mee omgaan en scherp op zijn. Als ze bijvoorbeeld iets raars doen dan moet je dat goed opschrijven. Mensen laten je heel dichtbij, maar je bent nog altijd de journalist die daar iets over moet zeggen. Je staat er een jaar lang middenin en dat is wel een bijzondere positie."

Feyenoord, PSV of FC Emmen?

Het boek van Kolsloot viel goed in de smaak. De vijftig ritjes naar Emmen hebben er tevens voor gezorgd dat FC Emmen stiekem een plekje in het hart van de auteur heeft gekregen. Kolsloot besluit: "Ik kijk alle wedstrijden van FC Emmen. Als ik moet kiezen tussen Feyenoord, PSV of Emmen dan kijk ik naar Emmen. Ook als ze straks op vrijdagavond in de eerste divisie spelen kom ik kijken. Niet iedere week, maar ik kom langs."