De kraanvogels komen de lente brengen

Het dooit nog maar net en de kraanvogels vliegen ons land alweer binnen. Ze brachten de winter door in Zuid-Europa en Noord-Afrika, nu zijn ze weer op weg naar de broedgebieden in het noorden. Waarneming.nl meldde gisteren een 'massamigratie'.

In Limburg werd een grote groep waargenomen die vanuit Luxemburg vertrok. Vogelliefhebbers die op de route van de trek wonen, hebben de verrekijker vast klaarliggen op de vensterbank. Op Twitter worden filmpjes gedeeld vanuit verschillende plaatsen met het karakteristieke getrompetter van de vogels, luister maar:

Broedseizoen is begonnen

Het aantal kraanvogels in Nederland groeit beetje bij beetje, maar de afgelopen droge zomers waren zwaar voor ze. In Drenthe zijn enkele broedplaatsen van kraanvogels. Het Fochteloërveen uiteraard, waar in 2001 de kraanvogel terugkeerde en broedde. Dat was voor het eerst na eeuwenlange afwezigheid in Nederland.

Roos Veeneklaas, ecoloog van Natuurmonumenten, heeft nog geen terugkerende kraanvogels gezien in het Fochteloërveen. Van de kraanvogels die nu naar het noorden vliegen gaan de meesten naar Duitsland en Scandinavië. "Slechts enkelen broeden hier", zegt Veeneklaas. "We verwachten de kraanvogels binnenkort wel in het Fochteloërveen. Wij houden 15 februari aan als het begin van het broedseizoen voor de kraanvogels. Nu het weer is veranderd, komen ze."

De start van het broedseizoen betekent dat rust in het gebied nog belangrijker is. Kraanvogels zijn erg gevoelig voor verstoring, daarom wordt wandelaars, fietsers en andere recreanten gevraagd op de paden te blijven. Sommige beheerwerkzaamheden worden gestopt.

Achterblijvers

Een aantal kraanvogels zijn niet eens op trek gegaan, die zijn in het gebied gebleven. Veeneklaas geeft aan dat er in de afgelopen koude winterse week toch nog een paar onverhoopt zijn vertrokken. Op het Dwingelderveld, een andere Drentse broedplaats, hebben de kraanvogels ook de sneeuw meegemaakt. Vogelkenner Joop Kleine houdt er de kraanvogels in de gaten. "Van de acht paar die er vorig jaar zat, zijn er zo'n vier of vijf gebleven. Vanmorgen heb ik ze nog horen roepen."

