Welke vraag kunnen we voor jou uitzoeken?

Voor Zoek het uit! duiken we regelmatig in oude teksten en kaarten (Rechten: RTV Drenthe)

Hoeveel afval zit er in de VAM-berg? Zijn ringslangen gevaarlijk? Wat is de Hitlerring bij Peest? Waarom zijn sommige wolken plat aan de onderkant? Waar is de 'Lange Jammer' uit Bartje gebleven?

Wie regelmatig op deze website kijkt zal het bekend voorkomen: de rubriek Zoek het uit! Hierin gaan wij inmiddels al meer dan drie jaar op zoek naar de antwoorden op vragen die door onze lezers, luisteraars en kijkers worden ingestuurd.

In die drie jaar zijn er meer dan duizend vragen ingestuurd, waarvan we er dik 150 hebben beantwoord in de Zoek het uit!-rubriek op de website, en zelfs meer in de verschillende zomerseries, Q&A's, en op radio en tv.

Waarom deze rubriek?

Zoek het uit! is ontstaan vanuit het idee dat we graag nieuws willen brengen waarvan we weten dat jullie het willen lezen, zien of horen. Op nieuwsredacties worden onderwerpen bedacht aan de vergadertafel. De journalisten bepalen welke verhalen volgens hen interessant zijn voor het publiek. Wij willen dat omdraaien.

Dus dat wij niet van bovenaf willen bepalen wat het nieuws is en wat het publiek te lezen krijgt, maar dat dat publiek - jullie dus - daar zelf een stem in krijgt. Wat vinden Drenten belangrijk om te weten, te horen en te leren, waar maken we jullie blij mee?

Stemronde

Bij de rubriek Zoek het uit! hoort ook elke maand een stemronde. Hierin zoeken we elke maand twee vragen uit waarop gestemd kan worden, en de vraag met de meeste stemmen gaan we proberen te beantwoorden.

De oplettende lezer heeft gezien dat er momenteel geen stemronde live is op de Zoek het uit!-pagina. Dat komt omdat de stroom aan vragen langzaam opdroogt en het steeds lastiger wordt om vragen uit te kiezen die geschikt zijn voor de stemronde.

We hebben je nodig

Na deze drie jaar zijn we er nog niet klaar met de rubriek! We zijn nog altijd op zoek naar leuke, grappige, interessante, specifieke of juist algemene vragen over Drenthe, Drenten, en alles wat er maar mee te maken heeft.

Dus help ons, stuur hieronder je vraag in. Het onderwerp mag je helemaal zelf bepalen, maar bedenk of het een vraag is waar meer mensen het antwoord op zouden willen weten.