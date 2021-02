RUG wil taalkundig onderzoek boost geven met rijdend laboratorium

Staat er binnenkort een laboratorium bij jou in de straat? Het zou zomaar kunnen, want de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat voor taalkundig onderzoek een mobiel laboratorium inzetten om onderzoeksdata van hoge kwaliteit bij mensen thuis te verzamelen. Dit zogeheten Spraaklab rijdt binnenkort ook in Drenthe rond.

Voor het onderzoek waarbij het Spraaklab wordt ingezet, wordt gekeken naar de verandering en variatie van de Nedersaksische en Friese dialecten, maar wordt ook de articulatie van bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Parkinson onderzocht.

Aanwinst

"Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in taal. Je bent ergens kilometers verderop en woorden worden totaal anders uitgesproken. Ik vind dat heel fascinerend", zegt RUG-hoogleraar Jouke de Vries. "Dat we nu met dit Spraaklab in de noordelijke provincies kunnen rondrijden om tong- en lipbewegingen vast te stellen, is een grote aanwinst voor de universiteit Groningen."

Spraaklab gaat dialecten en articulatie onderzoeken

Op locatie komen

In het Spraaklab, waarin twee ruimten zijn gecreëerd, kunnen de onderzoekers spraakopnames maken en met aanvullende apparatuur oogbewegingen en EEG-hersensignalen registreren en tong- en lipbewegingen meten als er gesproken wordt. Doordat het Spraaklab ergens op locatie kan komen, hoeven bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten niet de deur uit om mee te werken aan het onderzoek. Ook kan het rijdende laboratorium makkelijk worden ingezet bij publieksevenementen.

"Het Spraaklab representeert heel goed waar we op de faculteit mee bezig zijn", vult decaan Thony Visser aan. "Dit Spraaklab gaat de maatschappij in om met mensen op locatie onderzoek te doen. En dat is een prachtig symbool hoe we in de faculteit proberen te werken. Bovendien is experimenteel onderzoeken een belangrijk onderdeel voor dit taalkundige onderzoek en dat vergeten mensen nog weleens."