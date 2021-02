Wildlands staat te popelen om coronasteun aan te vragen

De Europese Commissie heeft ingestemd met een coronasteunpakket voor dierenparken en dat nieuws is in Emmen meer dan welkom. "We weten ervan en we zitten er bovenop", laat woordvoerder Hanneke Wijshake weten. Inmiddels is Wildlands sinds het begin van de coronacrisis al bijna een half jaar dicht.

Vanaf volgende week kan het Drentse dierenpark een beroep doen op de overheidssteun. Het kabinet heeft 39 miljoen voor alle Nederlandse dierentuinen klaarliggen. Daar is in december nog eens zeventien miljoen euro extra bij gekomen. Welk bedrag Wildlands kan bijschrijven, is nog niet bekend.

'Dierentuinen hebben het zwaar'

Verantwoordelijk minister Carola Schouten laat weten: "Dierenparken zijn gesloten, maar tegelijkertijd loopt de zorg voor de dieren door. Het kan niet zo zijn dat het welzijn van de dieren in gevaar komt."

Het geld is bestemd voor de kosten die dierentuinen maken voor bijvoorbeeld de verzorging van dieren en het onderhoud aan verblijven. Aan de steunvraag hangt wel het indienen van een reorganisatieplan, dat ertoe moet leiden dat Wildlands in de toekomst beter in staat is om schommelingen in het aantal bezoekers op te vangen.