Eigentijdse kruisweg in Spaarbankbos: 'Ook interessant als je niet religieus bent'

En zo zijn er, verspreid over anderhalve kilometer, veertien kunstzinnige uitingen te vinden. Ze zijn onderdeel van een kruisweg die in het bos is gesitueerd.

De 'Boshaltes', zoals het kunstzinnige project wordt genoemd, moeten een eigentijdse kruisweg uitbeelden. Het is een samenwerking van de Protestantse Gemeente Pesse met Het Drentse Landschap en veertien regionale kunstenaars. "Het is nu Aswoensdag en dat is de start van de Veertigdagentijd, de periode waarin we onderweg zijn naar Pasen", vertelt predikant Marianne Paas. Die veertig dagen staan ook wel bekend als vasten- of lijdenstijd.

'Jezelf tot de orde roepen'

Volgens Paas is deze Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor bezinning. "Je kunt jezelf misschien tot de orde roepen, nadenken over hoe je in het leven staat, wie je bent en wat belangrijk voor je is", legt ze uit. Een vast onderdeel van die vastentijd is al van oudsher dat mensen de kruisweg liepen: een route waarin de lijdensweg van Christus voor zijn kruisiging wordt nagebootst in de vorm van kruiswegstaties, zoals schilderijen of beeldhouwwerken.

"Door die kruisweg te lopen hielp het mensen om na te denken over het lijden van Christus. Dat weerspiegelde voor hen het belang om in de huidige wereld in het spoor van Christus te treden en een goed mens te zijn", vertelt Paas. De kruiswegstaties van vroeger zijn door de kunstenaars in het Spaarbankbos geactualiseerd tot 'Boshaltes' in een eigentijdse kruisweg.

Een bordje met uitleg bij één van de kunstwerken (Rechten: RTV Drenthe)

Plastic

Aan het begin van die kruisweg door de Drentse bossen, staat Paas stil bij het eerste kunstwerk op de route. "Dit stelt de veroordeling van Jezus voor", zegt Paas, terwijl ze naar de onderdelen van het kunstobject wijst. De kunstenares die dit heeft gemaakt heeft de veroordeling van Jezus uitgevoerd door iets te zeggen over de grote hoeveelheid plastic die wij verbruiken. Dat schetst een nieuwe kijk op wat er gebeurt."

Wie benieuwd is naar de route kan op het plein voor de Ontmoetingskerk in Pesse van start gaan. Het is ook interessant voor mensen die niet religieus zijn, vermoedt Paas. "Ik denk dat de thema's heel herkenbaar zijn. En of je nu wel of geen gelovig mens bent, maakt in die zin niet zoveel uit. Sommige kunstenaars hebben ook geen religieuze achtergrond. Maar ze hebben allemaal hun best gedaan om het klassieke verhaal naar het nu te vertolken."