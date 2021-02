'Regels voor zon op land moeten eerder ingevoerd worden'

De partijen zijn wel verdeeld: de rechtse partijen willen helemaal geen zon op land en windmolens meer, de anderen vrezen dat het te lang duurt voordat de nieuwe regels in gaan. Ze zijn bang dat in de tussentijd nog allerlei energiecowboys in Drenthe snel zonneakkers komen bouwen. Daarnaast vinden VVD, CDA en PvdA dat ook de huidige aan gemeenten toegezegde hoeveelheid zon op land onder de nieuwe strengere regels moet gaan vallen.

Zon op dak en niet op land

Door een stop te zetten op zon op land willen Gedeputeerde Henk Brink en Provinciale Staten bouwers van zonneparken dwingen zonnepanelen aan te leggen op daken, bijvoorbeeld van bedrijven.

Omdat dit ingewikkelder en duurder is dan het aanleggen van een zonneakker bouwen al die grote bedrijven nu hun zonnepanelen op land, en dus ook op plekken waar de provincie het eigenlijk niet wil.

Hoe zit het? Er zit in onze provincie nog 766 hectare zon op land in de pijplijn; een deel is al aangelegd, een deel vergund en een ander deel nog in verregaande procedure. Voor 356 hectare zijn nog geen plannen. Brink wil niet tornen aan wat gemeenten en waterschappen in de Regionale Energie Strategie hebben afgesproken: Er mag 1122 hectare zon op land gerealiseerd worden. Maar er is ook nog 268 hectare vrij voor duurzame energie die 'techniekneutraal' mag zijn. Dat kunnen zonnepanelen zijn, maar ook kleine windmolens of groen gas. Mogelijk komt er dus maximaal 1122 hectare zon op land, als er op de 'techniekneutrale' hectares geen zonnepanelen komen, hoopt Brink. Provinciale Staten zijn op dat laatste niet gerust. Ze vrezen voor de volle mep aan zonneakkers op land: 1390 hectare in totaal tot het jaar 2030. Zeer strenge regels Als de maximale 1390 hectare gerealiseerd is gaat de boel zo goed als op slot. Nieuwe zonneakkers op land moeten, als ze groter worden dan 140 m2, voldoen aan volgende eisen: De akkers moeten ingepast worden in het landschap, en er moet een combinatie met andere functies zijn.

Ook mogen zonneakkers alleen op landbouwgrond komen als het niet lukt om ze aan te leggen in stedelijk gebied.

De opgewekte stroom moet in de regio worden afgenomen en gebruikt.

De omgeving moet echt kunnen participeren in zonneprojecten.

Een vergunning voor 25 jaar: daarna opruimen en het land in oude staat terugbrengen.

Een aantal partijen wil het liefst dat álle nog te realiseren hectares zon op land onder de nieuwe regels gaan vallen. Wat gedeputeerde Brink betreft -hij zei eerder nee- gaat dat ook gebeuren, behalve bij de hectares waar al concrete plannen voor zijn of plannen die al een vergunning hebben. De gedeputeerde wil niet halverwege het spel de regels veranderen.

Glippen er nog energiecowboys tussendoor?

VVD, PvdA en SP maken zich ook zorgen over het lange traject waarin de nieuwe regels vast komen te liggen. Pas in oktober komen de nieuwe regels voor besluitvorming terug in PS. De partijen zijn bang dat in de tussentijd energiecowboys nog gauw zullen proberen zonneakkers er door te drukken. Daarom vragen ze Brink om een zogeheten 'voorbereidingsbesluit' om de regels alvast in te laten gaan. Dat is volgens Brink niet nodig. Zodra hij in april de nieuwe regels ter inzage legt, zijn in principe de nieuwe regels al van toepassing.

Ook het CDA maakt zich zorgen of er niet te veel uitzonderingen op de nieuwe regels zijn. De Christendemocraten willen het liefst dat in bouwvergunningen geregeld gaat worden dat grote nieuwe daken altijd zonnepanelen kunnen dragen. Volgens de partij is er de afgelopen jaren in steeds lichtere constructies gebouwd met als nadeel dat er geen zonnepanelen op het dak kunnen liggen.

Komt er zo meer zon op dak?

De nieuwe regels voor zon op land zijn ook bedoeld om er voor te zorgen dat er meer zon op dak komt. Maar daarover staat volgens de ChristenUnie en Partij voor de Dieren niets in de nieuwe regels. Gedeputeerde Brink denkt dat het juist wel werkt: "Wij gaan ervanuit dat bij sturen op minder zon op land er minder ruimte geclaimd wordt door grote energieparken. Dan is er ruimte op het energienet over voor zon op dak en voor kleinschalige zon op land-initiatieven."

Over dat laatste maakt Sterk Lokaal-fractievoorzitter Alfred Schoenmaker zich zorgen: "Jammer als kleinschalige dorpsinitiatieven door de ingewikkelde regels niet door zouden gaan." Brink: "De regels zijn vooral bedoeld om grootschalige en buitenlandse zonneprojecten uit Drenthe te weren."

Rechts: helemaal geen zon op land meer

De partijen op de rechtervleugel vinden de nieuwe regels een stap in de goede richting, maar willen het liefst een totaalverbod voor zon en wind op land. De energietransitie van fossiele brandstoffen naar groene energie is onbetaalbaar, vinden ze. Daarnaast wordt het landschap aangetast en de klimaatdoelen alsnog niet gehaald, aldus JA21, PVV en Forum voor Democratie. Deze partijen zetten in op kernenergie. Dat is volgens hen betaalbaarder en haalbaarder. Forum wil overigens wél zon op dak.

Lees ook: