Nauwelijks aardgasvrije woningen in Drenthe

Naast Meppel scoort alleen Borger-Odoorn nog boven het procent. De rest van de gemeenten zit daar onder. Hekkensluier is Aa en Hunze met 'slechts' 0,4 procent van de woningen die aardgasvrij is.

Landelijk is er een ander beeld te zien. Gemiddeld is 5,7 procent van de woningen in Nederland van het gas af. In Purmerend, Duiven, Almere en Nieuwegein is meer dan de helft niet meer aangesloten op het gas. In Purmerend ligt sinds de jaren tachtig een warmtenet. Zo'n 63 procent van de huizen gebruikt daar geen aardgas meer.

1,5 miljoen woningen van het gas af

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzaamd moeten worden voor 2030. De bedoeling is om uiteindelijk alle woningen voor 2050 aardgasvrij te maken. Via het Programma Aardgasvrije Wijken wordt via zogenoemde 'proeftuinen' gekeken hoe dat voor die tijd te realiseren is.

Vorige maand kwam er nog een noodkreet van veertig middelgrote steden, verenigd in het stedennetwerk G40. Assen en Emmen zitten ook in het stedennetwerk. Er moet jaarlijks 600 miljoen tot 1 miljard van het Rijk naar de gemeenten voor de overstap van aardgas naar het warmtenet. Anders gaat het niet lukken om voor 2030 anderhalf miljoen huizen in ons land van het aardgas te halen.

Minister Ollongren in 2018 tijdens een werkbezoek aan de gasloze wijk in assen (Rechten: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Proeftuin Assen

Assen is een van de steden die meedoet aan een proefproject om woonwijken aardgasvrij te maken. De pilot loopt nu in de wijk De Lariks. Uit een eerste globale berekening is gebleken dat zonder compensatie het zeven jaar duurt voordat bewoners van de aardgasvrije proeftuin, na overschakeling op een warmtenet, besparen op hun energielasten. De eerste zeven jaar zijn ze zelfs duurder uit dan met aardgas, door de onkosten die er zijn voor de overstap van gas op het warmtenet. Assen heeft hiervoor vier miljoen euro aan subsidie ontvangen van het rijk.

De gemeente wil in drie jaar tijd 90 procent van de huizen in het proefgebied kunnen aansluiten op het warmtenet. Projectleider Marco Swenne van de gemeente Assen denkt dat dit zeker haalbaar is. Dit zei hij eind januari tegen RTV Drenthe: "Bewoners willen wel meewerken, als het maar betaalbaar is. In de beginjaren zijn ze duurder uit op het warmtenet, door de aansluitingskosten, maar na zeven jaar gaan ze terugverdienen", aldus Swenne.

In de onderstaande tabel zie je het percentage aardgasvrijewoningen per gemeente:

